Niedereschach Jugendclub kämpft mit einem cleveren Konzept gegen Party-Störer

Der Verein zieht bei seiner Hauptversammlung selbstbewusst Bilanz. Klar wird. Die Gruppierung lässt sich nicht von ungebetenen Gästen auf der Nase herumtanzen.

Niedereschach (aba) Gute Arbeit hat die Vorstandschaft des Jugendclubs Fischbach (JCF) im abgelaufenen Jahr geleistet. Eigentlich wäre man rundherum zufrieden gewesen, wenn es bei der zurückliegenden Nikolausparty nicht zu größeren Problemen mit einigen Störern, bei denen es auch zu Sachbeschädigungen im Clubraum kam, gekommen wäre. Doch auch dieses Problem hat man beim JCF, in dem die Fischbacher Jugendlichen seit über 40 Jahren ihre Jugendarbeit selbst in die Hand nehmen, gelöst. Künftig werden bekannte Störer von vorneherein nicht mehr eingelassen und es wird zu den einzelnen Partys auch nicht mehr öffentlich eingeladen wie zuvor. Dieses Vorgehen habe sich, so wurde bei der Jahreshauptversammlung im Mohren erklärt, bereits bestens bewährt. Die seither durchgeführten Partys im kleineren Rahmen verliefen störungsfrei und friedlich. Die bei der Nikolausparty beschädigten Gegenstände und Einrichtungsgegenstände wurden in Eigenregie wieder auf Vordermann gebracht und das Thema damit endgültig abgeschlossen. Vize-Vorsitzender Robin Müller verlas im Auftrag der im Ausland weilenden Schriftführerin Nadja Müller deren umfangreichen Bericht. Die Aktivitäten reichten von der Mitorganisation Mofarennens, über erfolgreiche Motto-Feten bis hin zu Arbeitseinsätzen. Dass der Jugendclub finanziell auf gesunden Beinen steht, zeigte sich im Bericht von Kassierer Simon Storz. Er konnte ein Plus im abgelaufenen Jahr und einen soliden Kassenstand vermelden. Beeinträchtigt wurde das gute Ergebnis durch eine Nachzahlung an die Gema. Kim Bajwa und Ramona Müller haben die Kasse geprüft und attestierten Storz eine vorbildliche Kassenführung.

Einen breiten Raum nahmen die Ausführungen des Vorsitzenden, Adrian Petrolli, die Vorstellung des neuen JCF-Logos und die Ehrungen ein. Ortschaftsrat Andy Ettwein sagte: "Ich ziehe den Hut vor dem, was ihr leistet." Bei den Neuwahlen wurden Robin Müller als zweiter Vorsitzender sowie die BeisitzerJan Schlenker, Selina Roth, Naomi Rigoni, Marvin Stern, Melissa Stern und Jörg Epting in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Für Jakob Storz, der neun Jahre in der Vorstandschaft tätig war, übernahm der bisherige Kassierer Simon Storz. Neun Jahre Vorstandstätigkeit sind in einem Jugendclub eine lange Zeit, wie Adrian Petrolli betonte. Zum neuen Kassenchef wurde in Abwesenheit der aktuell in Neuseeland weilende Nico Petrolli gewählt, der im Vorfeld erklärt hatte, dass er das Amt, wenn er gewählt werden sollte, auch annehmen wird.