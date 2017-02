vor 3 Stunden Gerd Jerger Niedereschach Jubel-Jahr lässt die Kasse klingeln

Eine durchweg positive Bilanz konnte der Musikverein Harmonie bei der Jahreshauptversammlung im „Restaurant Bantle“ ziehen. der Verein freut sich über besonders viele Spenden, die jetzt für viel Spielraum sorgen. Der Umbau des Vorstands wird derweil mit Weitblick angegangen.

Im Jubiläumsjahr 2016 konnte der Musikverein ein Plus von 15 770 Euro bilanzieren, wie der Vorsitzende Markus Vosseler bekannt gab. Ein Gewinn, den man in den vergangenen zehn Jahren nicht einmal ansatzweise habe erzielen können und der dem Verein nun den finanziellen Spielraum gebe, wichtige und seit Jahren aufgeschobene Anschaffungen zu tätigen. Der erzielte Überschuss sei vor allem auch in den vielen Spenden begründet, die der Verein im Jubiläumsjahr entgegennehmen konnte. „Das ist ein wahnsinnig hohes Spendenaufkommen, und das kann man nicht groß genug wertschätzen“, freute sich Vosseler bei seinen Ausführungen. Er nannte als Paradebeispiel für die stets großartige Unterstützung, die der Verein Jahr für Jahr erhält, den aktiven Musiker und Busunternehmer Bernd Heim, der auch 2016 sämtliche Busfahrten, die er für den Verein vorgenommen hat, gespendet habe. Und einem Mann dankte Vosseler ganz besonders, ohne dabei das großartige Engagement so vieler Helferinnen und Helfer im Jubiläumsjahr schmälern zu wollen: Kassierer Norbert Stange. Was der Kassenchef angesichts des Mammut-Jubiläums-Programmes im abgelaufenen Jahr geleistet habe, sei einfach großartig. Musikverein Niedereschach gibt sich eine neue Ehrenordnung

Die Ehrenmitgliedschaft soll künftig beim Musikverein Harmonie Niedereschach aufgewertet werden und mehr Gewicht erhalten. Vor diesem Hintergrund wurde bei der Mitgliederversammlung im „Restaurant Bantle“ auf Grund eines einstimmigen Beschlusses die Satzung auf Vorschlag des Vorstands entsprechend geändert. „Die Ehrenmitgliedschaft soll etwas ganz Besonderes sein“, so der der Vorsitzende Markus Vosseler.

Was für ein enorm großes Pensum im Jubiläumsjahr organisiert wurde, rief Schriftführerin Mechthild Müller noch einmal in Erinnerung. Bei den von Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Fauler geleiteten Neuwahlen gab es einige Veränderungen, die auch darauf abzielen, dass im kommenden Jahr 2018, wenn Markus Vosseler wie angekündigt sein Amt als Vorsitzender abgeben wird, alles nahtlos weitergeht. Vosseler will zusammen mit dem übrigen, bewährten Vorstandsteam seine beiden Stellvertreter Jenny Huber und den für Oliver Reiser als weiteren zweiten Vorsitzenden neu gewählten David Vosseler sowie die neu gewählte Schriftführerin Larissa Glatz in diesem Jahr so einarbeiten, dass der Wechsel an der Spitze des Vereins im kommenden Jahr problemlos vonstatten gehen kann und die Vereinsarbeit reibungslos weiter läuft.

Mit dem nun verjüngten Vorstand sollte das gelingen, so Vosseler voller Zuversicht. Angesichts großer privater Veränderungen im abgelaufenen Jahr, die sein Leben „etwas auf dem Kopf gestellt haben“, so Vosseler freimütig, hätte er das Jubiläum am liebsten abgesagt, und eigentlich habe er schon in diesem Jahr bei der Hauptversammlung sein Amt als Vorsitzender vorzeitig abgeben wollen. Doch im Interesse des Vereins und der notwendigen Einarbeitung der neuen Vorstandsmitglieder habe er sich überreden lassen, noch ein Jahr im Amt zu bleiben.

Auf Antrag von Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Fauler wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Fauler war voll des Lobes und befand aus ihrer Sicht, dass sich der Musikverein Harmonie im abgelaufenen Jubiläumsjahr 2016 selbst übertroffen habe. „Besonders freut es mich, dass auch etwas in der Kasse hängengeblieben ist“, so Fauler.

Das Jubel-Jahr

Mit zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen feierte der Musikverein Harmonie Niedereschach im vergangenen Jahr 2016 sein 125-jähriges Bestehen. Neben dem eigenen Jubiläumskonzert gab es auch herausragende und hochkarätige Konzerte mit dem Musikkorps der Bundeswehr, das als Benefizkonzert abgehalten wurde, sowie mit dem German- Brass-Ensemble.