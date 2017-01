Niedereschach Josef Hug hat viel für das DRK Fischbach geleistet

Josef Hug wurde vom Ortsverband für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Nicht nur er war darüber sehr erfreut

Ein ruhender der Pol und gleichzeitig ein überaus aktive Mann in der Fischbacher DRK Bereitschaft ist Josef Hug. Für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft im DRK Fischbach wurde Hug im Rahmen der zurückliegenden Jahreshauptversammlung sowohl von Seiten des Vereins als auch des DRK Kreisverbandes Villingen geeehrt und ausgezeichnet.

Die Laudatio auf den Jubilar hielt im Beisein des DRK Kreisgeschäftsführer Winfried Baumann, Kreisbereitschaftsleiter Heiko Kickrehm und der stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Elke Bettecken, die ebenfalls herzlich gratulierten und seitens des Kreisverbandes die entsprechenden Urkunden und Ehrenzeichen überreichten, der zweite Vorsitzende des DRK Fischbach, Wolfgang Schwochert. Dabei wurde schnell deutlich, dass Josef Hug ein Glücksfall für das DRK Niedereschach war und auch immer noch ist.

Aufzuzählen, was Hug schon alles für das DRK Fischbach und den Kreisverband geleistet hat und noch immer leistet wäre seitenfüllend. Ein kleiner Auszug aus der Vita Hugs muss daher reichen: So war er viele Jahre lang Bereitschaftsleiter des Ortsvereins Fischbach, in der Aus – und Fortbildung tätig und noch heute betreut er, unterstützt von seiner Frau Barbara, die hierfür Blumen erhielt, die stets aktuelle Homepage des Ortsvereins Fischbach und hält nahezu alle Aktivitäten des DRK in Wort und Bild fest. Und wann immer das DRK im Einsatz ist, ist auch Josef Hug meist mit dabei.