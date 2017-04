Niedereschach Janine Mahlenbrei leitet den Kindergartenverein Kappel

Petra Hüllemann hatte nach sieben Jahren an der Spitze genug. Die Kasse übernimmt Kindergartenleiterin Amalie Rebmann.

Der Kindergartenverein Kappel geht kommende Aufgaben mit neuer Leitung an: Nachdem Petra Hüllemann nach sieben Jahren an der Spitze nicht mehr kandidierte, wurde Janine Mahlenbrei zur Vorsitzenden gewählt. Hüllemann hatte zuletzt nicht nur das Amt der Vorsitzenden inne, sondern nach dem überraschenden Tod von Bernharda Müller auch die Kasse übernommen. Dieses besonders wichtige Amt, der Verein bewegt im Jahr knapp 290 000 Euro, übernahm Kindergartenleiterin Amalie Rebmann.

Schriftführerin Nanette Rösler und Vorstandsmitglied Sophie Braun-Kühling würdigten die Verdienste Hüllemanns, die in ihrer Amtszeit viel bewegt habe. Die Sanierung der Toiletten und die Einführung der Nachmittagsbetreuung an zwei Tagen wurden genannt. Zuvor hatte Rösler das vergangene Vereinsjahr Revue passieren lassen. Diverse Feste, Basare, Aufführungen, Umzüge, Kinotage, Waldweihnacht, Naturwoche bei den Easy Riders und der Start der Serie Elterncafé sind dabei nur ein Teil der vielfältigen Aktivitäten. Es sei richtig gewesen, die Kranzwoche ausfallen zu lassen, dennoch habe man einen erfolgreichen Basar veranstaltet.

Im Geschäftsjahr 2016 hat der Verein etwa 290 000 Euro umgesetzt, berichtete Hüllemann. Den Großteil des Etats bringt die Gemeinde auf, es sei aber richtig gewesen, die Kindergartenbeiträge zu erhöhen. Hüllemann erinnerte nochmals an Bernharda Müller, die das Amt mit großer Sorgfalt mehr als 18 Jahre lang bekleidet habe. "Sie war eine ganz außergewöhnliche Frau, die wir alle sehr vermissen" sagte sie mit den Tränen kämpfend.

Bürgermeister Martin Ragg dankte den Mitgliedern für deren außergewöhnliches Engagement und wies darauf hin, dass dieses Engagement den Vorteil biete, direkt zu gestalten: "Was Sie hier in diesem großartigen Kindergarten direkt bewirken können, das können Sie in keiner anderen Einrichtung." Ortsvorsteher Werner Reich schloss sich dem Dank an und hob hervor, wie wichtig der Kindergarten für den Ort sei.

Ohne größere Diskussion wurde die Satzungsänderung genehmigt. Der Passus, nachdem Kinder von Vereinsmitgliedern bevorzugt in den Kindergarten aufgenommen werden, wurde gestrichen. Zudem wurde der Wahlturnus von drei auf zwei Jahren gekürzt, wobei zwei der vier Vorstandsposten jeweils alternierend gewählt werden.