Niedereschach/Dauchingen/VS-Weilersbach Jakobusgemeinde stimmt für den Friedensgruß

Die evangelische christen aus Niedereschach, Dauchingen und Weilersbach halten eine Versammlung ab. Das Themenspektrum ist weit gefächert. Es reicht vom möglichen Friedensgruß bis zu den erhofften Kirchenglasfenstern.

Die evangelische Jakobusgemeinde Niedereschach-Dauchingen-Weilersbach hatte am Wochenende zu einem zentralen Gottesdienst in die evangelische Kirche in Niedereschach eingeladen. Danach fand eine Gemeindeversammlung mit einem anschließenden gemeinsamen Mittagessen statt. Der Gottesdienst wurde vom Gospelchor "Cross Notes" unter der Leitung von Dirigent Thomas Schneider kirchenmusikalisch umrahmt. Die Gemeindeversammlung wurde von Martin Klotz geleitet. Dabei zeigte sich, wie breit gestreut die Aufgabengebiete und Themenfelder in der zum evangelischen Kirchenbezirk Villingen gehörenden Jakobusgemeinde sind.