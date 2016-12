Niedereschach Jahresinterview mit Martin Ragg: Keine Scheu vor wichtigen Themen

Der Bürgermeister von Niedereschach, spricht über die Schulsanierung, die 13 Millionen Euro kosten wird. Er geht auch auf eine mögliche zweite Amtszeit ein.

Herr Ragg, die Schulsanierung kostet rund 13 Millionen Euro – ist das für die Gemeinde zu stemmen?

Ich bin sehr froh, dass wir uns im vergangenen Jahr im Gemeinderat dazu entschlossen haben, zu ermitteln, was die Sanierung des Schulgebäudes kosten wird. Und da kamen wir in der Tat auf eine solche Summe. Sodann stellte sich die Frage, warum wir nicht einen Neubau machen? Ein Neubau hätte aber noch etwas mehr gekostet und bei einer solchen Kreditsumme wären wir dann eine der verschuldetsten Gemeinden in ganz Baden-Württemberg gewesen.

Und jetzt kommt die Sanierung Stück für Stück?

Ja, wir wollen das Schulgebäude auf Vordermann bringen und zwar in einzelnen Abschnitten. Jeder Abschnitt ist für unsere Gemeinde dennoch ein Großprojekt, aber da behalten wir die finanzielle Kontrolle über das Gesamte und können trotzdem dieses Projekt Zug um Zug umsetzen. Durch diese besondere Investition für unsere Kinder geben wir deutlich zu erkennen, dass wir von der Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde überzeugt sind. Wir haben uns auch dazu entschlossen, dass wir gleich im Jahr 2017 starten wollen.

Wie lange wird das denn dauern?

Da möchten wir uns gar nicht festlegen. Wir wollen die ersten beiden Abschnitte schnell in Angriff nehmen. Dann muss man abwarten und genau beobachten, wie sich die finanzielle Situation der Gemeinde entwickelt. Nur wenn die finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, werden wir den nächsten Bauabschnitt in den Blick nehmen. Natürlich, das Gesamtprojekt wird sich so hinziehen, aber wir übernehmen uns nicht und behalten das Steuer in der Hand. Erfreulich ist zudem, dass die Gemeinde Deißlingen, nahezu zeitgleich mit uns, beschlossen hat, ebenfalls die Sanierung ihres Standortes unserer gemeinsamen Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar anzugehen.

Ihr Kämmerer rechnet damit, dass die finanzielle Situation in den kommenden Jahren schwieriger wird. Wie passt das zusammen?

Es ist die richtige Entscheidung, die der Gemeinderat getroffen hat. Mit dem Prüfen von Abschnitt zu Abschnitt überfordern wir uns nicht und können dennoch unser Schulgebäude erhalten beziehungsweise fit für die Zukunft machen.

Die Gemeinde profitiert von starken Gewerbesteuer-Einnahmen. Wann kann die Erweiterung des Gebiets "Zwischen den Wegen II" realisiert werden?

Wir sind mittendrin im Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans. Da geht es um 6,7 Hektar Erweiterungsfläche. Wie Sie schon richtig sagen, können wir in den letzten Jahren auf eine hervorragende Entwicklung zurückblicken, die vor allen Dingen auch unsere heimischen Unternehmen geleistet haben. Mich freut es, dass große, aber auch kleinere Unternehmen dabei sind. Wichtig ist uns, dass wir im Frühjahr 2017 in Fischbach das Gewerbegebiet Riedwiesen Mitte erschließen können. Da sind wir am Ende des Planungsverfahrens. Die Betriebe dort werden direkt an ein hochmodernes Glasfasernetz anschließen können.

Wann erfolgt der Ausbau der Leitungen im Rest der Gemeinde?

Das Ziel ist ganz klar: Wir wollen Glasfaser in jedes Haus. Wir haben bereits alle Ortsteile und alle Gewerbegebiete mit zeitgemäßem, schnellem Internet versorgt. Im Moment ist das ausreichend. Aber, wie gesagt, der Blick geht aufs Glasfaser in jedes Haus. In Niedereschach sind Leerrohre schon gemeinsam mit dem Fernwärmeprojekt der Bürgerenergie Niedereschach verlegt worden. Der nächste Fokus ist in Fischbach. In Schabenhausen ist es so, dass die Hauptleitung des Zweckverbandes Breitbandversorgung vorbeiführt, sodass wir auch dort sehr gute Möglichkeiten haben, zukünftig die Glasfaser zu verlegen. Und wir haben ja auch für alle Ortsteile, also auch für Kappel, bereits eine Glasfaserplanung erstellen lassen, nach der wir entsprechend ausbauen werden.

Das Egon-Projekt hat den nationalen Vorentscheid beim Europäischen Unternehmensförderpreis gewonnen. Ist das Interesse der Gründer noch immer so hoch?

Das EGON-Projekt hat sich ganz hervorragend entwickelt und wir spüren auch ein immer größeres Interesse daran. Es gibt viele Leute, die eine Geschäftsidee im Kopf haben und sich nicht so richtig trauen, diese umzusetzen. Wir haben jetzt ungefähr 75 Beratungsgespräche geführt, daraus sind 30 Unternehmen entstanden. Der Höhepunkt in diesem Jahr war in der Tat der Gewinn des nationalen Vorentscheids zum Europäischen Unternehmensförderpreis. Beim Europäischen Unternehmensförderpreis selbst, der in Bratislava stattfand, ging es uns nicht anders als regelmäßig den deutschen Teilnehmern beim Eurovision Song Contest. Da sind wir auch nicht in die vordersten Ränge gekommen. Niedereschach wird vielerorts bereits als das „Gründerdorf im Schwarzwald“ wahrgenommen.

Die Fischbacher Ortsmitte ist wegen eines Unfalls zum Thema geworden. Seither ist der Verkehr durch neue Markierungen geregelt. Ist das Problem aus Ihrer Sicht damit behoben?

Ich höre viele positive Stimmen aus Fischbach, die sagen, dass sich das jetzt deutlich entspannt hat. Auch die durch eine Elterninitiative aufgemalten Fußspuren helfen den Kindern, den sicheren Schulweg zu finden. Unsere ursprüngliche Idee war die Errichtung eines Kreisverkehrs, aber jetzt schauen wir erst mal, ob sich die gefährliche Verkehrssituation auch so beheben lässt.

Die Südumfahrung wird viel diskutiert. Wann könnte man da zum Ziel kommen?

Wir befinden uns im Bebauungsplanverfahren Südumfahrung. Dieses gliedert sich in verschiedene Verfahrensabschnitte. Aktuell werden verschiedene Gutachten eingeholt und vorgestellt. In diesem Jahr stand die Verkehrsuntersuchung im Mittelpunkt. Der Gutachter ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Südumfahrung notwendig und sinnvoll ist. Wenn alles vollständig ist, dann werden wir das Projekt und die Gutachten nochmals in einer Bürgerversammlung vorstellen.

Einer der Knotenpunkte, warum diese Südumfahrung überhaupt notwendig ist, ist die Dauchinger Straße. Die Poller dort waren schon häufig Thema. Müssen Sie jetzt die ganze Straße nachrüsten?

Da haben wir nochmal nachgefasst beim Land, welches ja auch die Anbringung der Poller angeordnet hat. Jetzt insbesondere im Hinblick auf den Winter, weil wir befürchten, dass bei Glätte oder bei Schneefall eine zusätzliche Gefahrensituation entstehen könnte. Das Land bleibt hier weiterhin dabei, dass diese Poller bestehen bleiben sollen, eben auch in der Winterzeit. Dass noch mehr Bereiche der Dauchinger Straße mit Pollern belegt werden müssen, ist derzeit jedoch nicht zu befürchten.

Die Schlossberghalle wird bald saniert. Wann kann das umgesetzt werden?

Die Sanierungsmaßnahme ist fertig geplant. Ich fand es sehr schön, dass wir da im Einvernehmen mit den Vereinen in Kappel, dem Ortschaftsrat Kappel und auch dem Gemeinderat uns auf ein maßvolles Sanierungskonzept geeinigt haben. Ich finde, wir haben einen schönen Kompromiss gefunden, sodass das auch finanziell leistbar ist. Dennoch benötigen wir Zuschüsse des Landes. Die Gesamtsumme des Projektes beläuft sich auf 2,8 Millionen Euro.

Was ist das Ergebnis der Bürgerversammlung zur Friedhofskonzeption?

Das habe ich schon in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass dieses Thema sehr vielen Menschen in unserer Gemeinde ganz besonders am Herzen liegt. Die Bürgerwerkstatt im November war sehr gut besucht, mit Menschen, die viele Ideen haben und diese auch eingebringen. Ich fand es auch toll, dass wir in dieser Veranstaltung die ganze Bandbreite an neuen Bestattungsformen vorstellen konnten, sodass jeder einmal sieht, was heutzutage alles möglich ist. Am Schluss gab es dann so eine kleine Abstimmung mit Kleberchen, mit denen die Anwesenden kennzeichnen konnten, welche Bestattungsform sie für besonders wichtig und besonders ansprechend erachten.

Wie zufrieden sind Sie mit 2016?

Ich finde, wir sind 2016 wirklich sehr gut vorangekommen und vor allem haben wir uns nicht vor Entscheidungen zu großen Themen gescheut.

Wir bewegen uns schon mit großen Schritten zum Ende Ihrer Amtszeit hin. Sind Sie bereit für weitere acht Jahre in Niedereschach?

Die Aufgabe als Bürgermeister der Gemeinde Niedereschach macht mir Spaß. Ich mache mir im Moment Gedanken, wie es weitergehen soll. Die Entscheidung werde ich dann im nächsten Jahr rechtzeitig bekanntgeben. Selbstverständlich werde ich zuvor auch mit meiner Familie intensiv darüber sprechen.

Zur Person

Martin Ragg, 40, ist seit 2010 Bürgermeister der Gemeinde Niedereschach. Er stammt aus Schramberg und war vor seiner Wahl selbstständiger Rechtsanwalt. Ragg ist verheiratet und hat drei Kinder. Wenn die Zeit es zulässt, spielt er leidenschaftlich gerne Trompete. (pga)