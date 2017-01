Niedereschach In Kappel wurde wieder viel bewegt

Mit einem umfassenden Jahresrückblick und Ausblick auf das Jahr 2017 eröffnete Ortsvorsteher Werner Reich die erst Ortschaftsratssitzung im neuen Jahr im Sitzungssaal des Pfarrhauses.

Niedereschach-Kappel (gdj) Reichs Dank galt dabei zurückblickend auf die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Niedereschach, insbesondere Bürgermeister Martin Ragg und allen Mitarbeitern im Rathaus, besonders Ortsbaumeister Leopold Jerger, den Protokollführern, allen Ortschaftsrätinnen und -räten, allen voran Manfred Ketterer und allen Kappeler Mitbürgern, die sich in irgendeiner Weise für die Dorfgemeinschaft eingebracht haben mit Blumenpflege, Kirchenrenovation und vielem mehr.

Etliches habe im vergangenen Jahr auch realisiert werden können, wie der Jugendraum im ehemaligen Gefrierhäusle, der inzwischen zum Großteil in Eigenregie ausgebaut, fertiggestellt und vom Kappeler Ortschaftsrat besichtigt wurde, der sich dabei begeistert gezeigt habe: das ehemalige Gefrierhäusle sei nicht mehr wiederzuerkennen. Auch das marode Dach des Feuerwehrgerätehauses sei zwischenzeitlich abgedichtet worden.

Und als besonders erfreulich bezeichnete es Reich, dass das Kappeler Bildungshaus für Schule und Kindergarten, welches seit dem Schuljahr 2007/08 in Kappel als Modellprojekt mit großem Erfolg durchgeführt werde und eigentlich im Schuljahr 2014/15 auslaufen sollte, dauerhaft weiter gefördert und die tolle Arbeit dort auch in Zukunft fortgesetzt werden könne. Sein Dank galt dafür der Kindergartenleiterin Amalie Rebmann und Rektorin Katrin Hoffmann für die prima Zusammenarbeit.

Schlossberghalle bereitet Sorgen

Was jedoch über allem schwebe und ihm große Sorgen bereite, sei die Sanierung der Schlossberghalle. Nachdem er im März des vergangenen Jahres in der Tagespresse lesen musste, dass es kein Geld aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) für die mit 2,6 Millionen Euro veranschlagt Sanierung der Halle gebe, sei für ihn ein Traum geplatzt. Und inzwischen sei die geplante Sanierung bereits wieder um 160 000 Euro teurer geworden, so Reich. Trotzdem hoffe man, dass Kappel mit dem neuerlich gestellten Antrag diesmal in Freiburg Gehör finde. Denn auch der Landrat Sven Hinterseh habe sich für das Projekt stark gemacht und beim Gespräch im Regierungspräsidium in Freiburg sich als Fan dieses Kappler Projektes bezeichnet.

Leider habe bisher auch am Friedhof noch nichts von den seit mehreren Jahren geplanten Maßnahmen umgesetzt werden können. Nachdem der Ortbaumeister inzwischen wieder gesund sei, stehe diesbezüglich das Angebot der Kappler Renovierungsrentner immer noch.

Als weitere für das Jahr 2017 geplante und in Angriff zu nehmende Maßnahmen nannte Reich die im Haushaltsplan bereits eingestellten zusätzlichen Parkplätze für das Pfarrhaus und den Jugendclub, die Erneuerung der WC-Anlagen im Streichelzoo, eine Veranstaltungstafel für die Kappeler Ortsmitte und den Membranaustausch im Hochbehälter Mailänder.