Niedereschach Humorvoller Blick auf Seelsorgeeinheit

Das Team der katholischen Pfarreien verbringt gemeinsam einen unterhaltsamen Abend. Da bleibt kein Auge trocken.

Die katholische Seelsorgeeinheit (SE) "An der Eschach" hat alle ihre Aktiven und Gruppen zu einem gemeinsamen Abend eingeladen. Pfarrer Alexander Schleicher und das Seelsorgeteam hatten einen Dankgottesdienst, ein Essen in gemütlicher Runde mit guten Gesprächen und ein humoriges Unterhaltungsprogramm vorbereitet.

Auch im kirchlichen Bereich gilt: nicht alles ernst nehmen und herzlich über sich und die kleinen eigenen menschlichen Schwächen lachen. Das zeigten die liebevoll gestalteten, humorigen und doch hintergründigen Pogrammbeiträge, die bestens in die aktuelle närrische Zeit passten.

Den Auftakt machten Bernadette Ruf und Martina Holzem aus Kappel. Sie saßen in der zweiten Reihe vor dem Altarraum, damit der Pfarrer sie auch sieht. Auf der Kirchenbank hatten sich die beiden Frauen viel zu erzählen und es blieb wahrlich kein Auge trocken.

So sorgten sie sich angesichts der neuen Sitzheizung in der Kirche in Kappel um die Potenz der Männer und auch um Blasen am eigenen Hintern. Dass "in diesem Fischbach" jeder "Hennenfurz" in der Zeitung steht, störte die beiden Frauen genauso. Und dass man dort mit Blick auf Alexander Schleicher jüngst sogar von einem "Querschläger" sprach, wo dieser als erklärter Pazifist nicht einmal eine Fliege etwas zu Leide tun könne, konnten die beiden Frau erst recht nicht nachvollziehen.

"Veränderung tut gut", heiße es nach biblischen Grundsätzen bei Pfarrer Schleicher in vielen kirchlichen Bereichen. Dazu gehöre auch, dass man in Kappel nun für das "Othmarslied" einen neuen Text verwenden müsse, dass Lieder gesungen werden, die keiner kenne und könne, dass Lektoren vom Pfarrer mitunter erst um Mitternacht am frühen Sonntagmorgen per E-Mail ihre am Sonntagmorgen zu verlesenden Texte mitgeteilt bekommen.

Und wer es noch nicht wusste, weiß es jetzt: Vom Mäuerle vor dem Katharinensaal aus, lässt sich in das Schlafzimmer des Pfarrers im Niedereschacher Pfarrhaus blicken. Die beiden Kirchenbesucherinnen rätselten, ob dort wohl ein Doppelbett stehe.

Beste Unterhaltung bot auch der musikalische Beitrag der Gesangsgruppe mit Christian Müller-Heidt, Regina Hildebrand, Brigitte Hey, Monika Weißer und Annette Flaig zum Thema Ehrenamt. Einblicke in die Dienstagsgesprächstreffen gewährte das Seelsorgeteam, bei dem sich Pfarrer Schleicher einmal mehr als Liedtexter betätigte. Er dichtete das Kirchenlied "Maria, breit den Mantel aus" um in "Maria isch schon lang zu Haus, Sie deckt den Tisch und putzt es aus".