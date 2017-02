Niedereschach "Höhle der Löwen": Existenzgründer stellen sich in der Eschachhalle vor

Existenzgründer aus dem Südwesten stellen am 17. März in Niedereschach ihre Geschäftsideen vor.

Die "Höhle der Löwen" gibt es auch in Niedereschach. Am Freitag, 17. März, können Existenzgründer aus dem Südwesten in der Eschachhalle ihre Geschäftsidee vorstellen. Der Regionalentscheid im baden-württembergischen Existenzgründerwettbewerb "Elevator Pitch BW" startet um 14 Uhr zum Auftakt des fünften Niedereschacher Existenzgründertages. Der spannende Wettbewerb ist öffentlich und die Bürger sind dazu eingeladen.

Jungunternehmer und solche, die es werden wollen, melden sich zuvor auf der Internetseite www.elevatorpitch-bw.de zum Wettbewerb an. Vor Publikum und Jury müssen sie dann binnen drei Minuten ohne Hilfsmittel ihr Gründungsvorhaben erläutern. Drei Minuten dauert eine durchschnittliche Fahrt mit dem Fahrstuhl (Elevator). So viel Zeit haben also die Gründer, um einen potenziellen Geldgeber von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, den sie zufällig im Fahrstuhl treffen. Beim Wettbewerb in der Eschachhalle wird eine Jury aus Unternehmern, Experten und potenziellen Investoren die überzeugendsten Geschäftsideen auswählen. Zuvor bereits kann das Publikum auf der Internetseite seine Favoriten wählen. Die Gewinner nehmen im Juni am Landesfinale teil. Sie erhalten Geldpreise und weitere Unterstützung bei ihrer Firmengründung.

Ein weiterer Höhepunkt wird am 17. März ab 16 Uhr ein Impulsvortrag des Burladinger Textilunternehmers Wolfgang Grupp sein. Der Inhaber der Firma Trigema will darlegen, wie er seinen Betrieb über Jahrzehnte hinweg am Standort Deutschland vorangebracht hat. Seine Leidenschaft für seine Geschäftsidee und sein Unternehmen werden sicher auf die Besucher und die teilnehmenden Gründer überspringen.

Der Niedereschacher Existenzgründertag richtet sich erneut an alle Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde und dem Umland, die sich schon einmal mit der Idee einer eigenen Firmengründung befasst haben. Selbstständigkeit und Unternehmertum haben in Niedereschach bekanntlich eine lange Tradition, mit der Existenzgründungsoffensive Niedereschach (Egon) soll es weiter gefördert werden. Der Tag eignet sich auch für Studierende. Ebenso bietet er Informationen für erfahrene Firmeninhaber, Gewerbetreibende, Führungskräfte und Nachfolger in der Geschäftsleitung. Die Egon-Partner stehen an diesem Tag für Beratungsgespräche zur Verfügung.