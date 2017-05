Niedereschach Hochwasser, Brände, Türöffnungen: Feuerwehr Niedereschach meistert 52 Einsätze

Die Einsatzkräfte der Niedereschacher Gesamtwehr sind häufig gefordert. 52 Einsätze wurden im vergangenen Jahr gemeistert, darunter der Brand n der Heizzentrale der Bürgerenergie Niedereschach.

Wie wertvoll und wichtig eine gut ausgerüstete und schlagkräftige Feuerwehr ist, zeigte sich in eindrucksvoller Weise bei der Generalversammlung der Gesamtwehr der Freiwilligen Feuerwehr Niedereschach. Diese besteht aus den Abteilungen Niedereschach und Fischbach mit der Löschgruppe Kappel.

Gleich mehrfach dankte Gesamtkommandant Jürgen Seemann im Verlauf der Versammlung der Gemeinde, die stets ein offenes Ohr für die Belange der Wehr habe. Im Gegenzug lobte die erste Bürgermeisterstellvertreterin, Manuela Fauler, das Engagement der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner. Sie sei beeindruckt, was die Wehr das ganze Jahr über leiste. Auch spare das freiwillige Engagement der Wehrmitglieder der Gemeinde viel Geld.

Dies habe sich zuletzt bei der Anschaffung von gleich drei neuen Fahrzeugen gezeigt. Dabei habe die Wehr auf Neufahrzeuge verzichtet und sich bei der Beschaffung und dem Umbau von kostengünstigen Gebrauchtfahrzeugen selbst eingebracht. Im Verlauf der Versammlung wurden die Besucher in der Schlierbachalle in Schabenhausen umfassend über das Geschehen und die Einsätze im zurückliegenden Jahr informiert. Insgesamt gab es 52 Einsätze zu verzeichnen, angefangen von Hochwassereinsätzen, technischen Hilfeleistungen bei Unfällen, Türöffnungen und die Beseitigung von Ölspuren bis hin zu Brandfällen, aus denen der Brand in der Heizzentrale der Bürgerenergie Niedereschach (BEN) herausragte. Gerade bei diesem Einsatz habe die Wehr vorbildlich und effektiv gearbeitet und erhielt hierfür von kompetenter Seite großes Lob, was Gesamtkommandant Jürgen Seemann und seinen Stellvertreter Michael Storz besonders freute.

Beide gingen auch auf vorgenommene strukturelle Veränderungen innerhalb der Gesamtwehr ein. Sorgen bereitet der Wehrführung die Tageseinsatzgruppe, da doch sehr viele Wehrmitglieder auswärts berufstätig sind. Seemann und Storz appellierten an die ortsansässigen Firmen, die Feuerwehrtätigkeit ihrer Mitarbeiter zu unterstützen und sie bei Tageseinsätzen freizustellen. Voll des Lobes waren die beiden auch bezüglich der Jugendarbeit von Jugendwart Thomas Tuchel und dessen engagiertem Betreuerteam. 42 Jungen und Mädchen gehören der Jugendfeuerwehr derzeit an. Dies mache Hoffnung für die Zukunft, denn es sei immer schwieriger, die laut Feuerwehrgesetz mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres ausscheidenden aktiven Wehrmitglieder zu ersetzen.

Die beiden Schriftführer Manuel Chladek und Rainer Bechmann riefen in ihrem ebenfalls gemeinsam vorgetragenen Bericht alle Einsätze und sonstigen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr noch einmal in Erinnerung. Einer der Höhepunkte war die Einweihungsfeier für die drei neu beschafften und umgebauten Fahrzeuge. Dass die beiden Abteilungswehren finanziell auf einem gesunden Fundament stehen, zeigte sich in den Kassenberichten von Ralf Dreier und Kurt Bregenzer. Bei den Neuwahlen, wurde Kurt Bregenzer für weitere fünf Jahre als Kassierer im Amt bestätigt. Für den bisherigen Schriftführer der Abteilung Fischbach, Jonas Brammertz, wurde Rainer Bechmann neu gewählt. Über die Aktivitäten der Altersmannschaft informierten Reinhold Jauch (Fischbach) und Helmut Stern (Niedereschach).



Umstrukturierung

Kräftig umstrukturiert wurde die Gesamtfeuerwehr Niedereschach. Die Abteilung Schabenhausen wurde in die Abteilung Niedereschach integriert und der dortige Geräteraum zugunsten des Jugendclubs aufgegeben. Auch die Struktur in Kappel wurde verändert. Die Kappeler Mitglieder gehören als Löschgruppe nun der Abteilung Fischbach an. Zusammen mit den Mitgliedern der Altersmannschaft und der Jugendfeuerwehr zählt die Gesamtwehr 169 Mitglieder, darunter 31 Atemschutzgeräteträger, 24 Maschinisten, 17 Gruppenführer, neun Zugführer und einen Verbandsführer.