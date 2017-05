Niedereschach Heimatmuseum in Fischbach öffnet am Sonntag seine Pforten

Heimatmuseum in Fischbach öffnet am Sonntag seine Pforten

Ein Einblick in die gute, alte Zeit. Ausstellung von Ludwig Schopp und Frühlingspuppen von Katrin Wagner von 14 bis 17 Uhr zu sehen

Niedereschach – Das Heimatmuseum der Gemeinde Niedereschach in Fischbach ist am kommenden Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich zur laufenden Ausstellung von Ludwig Schopp hat das Museumsteam rund um den Vorsitzenden des Geschichts– und Heimatvereins Niedereschach, Hans Otto Wagner, ein zusätzliches, zum Frühling passendes Thema gefunden: "Tildas Frühlingsgrüße".

Die Bilder von Ludwig Schopp zeigen in einem Teil Landschaften der Umgebung, in einem zweiten Teil Beispiele aus seinem Zyklus "der trojanische Krieg" und schließlich Karikaturen zum Thema "NUDE EGO – der wahre Mensch". Die Landschaften, meist Aquarelle, stammen aus der früheren Phase des Malers. Leicht und motivbetont sind sie auf das Papier gebracht und zeigen bekannte Motive aus der Lebensumgebung des Malers Schopp. Aus einer Phase der Beschäftigung mit der Geschichte entstanden die großformatigen Aquarelle. Mit kräftigen Farben wird die Lebendigkeit des emotionalen Themas visualisiert.

"Tildas Frühlingsgrüße" ist das andere Ausstellungsthema betitelt. Wieder einmal Handwerk im wahrsten Sinn des Wortes, präsentiert Stoffpuppe Tilda ihre Freunde des Frühlings in lockerer und fröhlicher Weise. Geschaffen wurden die Figuren von Katrin Wagner, die die Anmut und Leichtigkeit der Tilda-Figuren vor einiger Zeit für sich entdeckt hat. Wobei der Grundschnitt für die Figuren eigentlich einfach ist und es mehr auf die dekorative Gestaltung ankommt. Aber immer nach dem Grundsatz "weniger ist mehr".

Befreit von den Schwierigkeiten des Winters, zeigt sich Tilda bunt geschmückt, bei der Gartenarbeit oder beim Ausruhen. Dazu natürlich noch andere Frühlingsboten aus der Tierwelt, ebenso frühlingshaft ausgestattet und lustig anzusehen.

Zudem weist Museumsleiter Hans Otto Wagner auf Änderungen hin. So ist die Eisenbahn in das fünfte Stockwerk des Museums in den Uhrwerksraum umgezogen. Passend dazu stehen noch einige Burgen und Papiermodelle aus der früheren Ausstellung "Papierhobby wie früher" bereit. Zu dem großen Spiel-Kaufmannsladen in der Münzerstube hat sich auf dem Tresen ein Kaugummi-Automat aus den 50er Jahren gesellt. Er ist noch gefüllt mit den Original Kaugummis. Sie können leider nicht mehr genossen werden, da der Automat mit 20-Schilling-Stücken aus Österreich gefüttert werden will. Außerdem ist es fraglich, ob sie ein großer Genuss sein würden. Die Korbflechterei von Förster Wolfgang Storz ist nun beschildert und es ist leicht nachvollziehbar, wie ein Korb entsteht.

Der durch den Brandschutz bedingte Umbau im Schlafzimmer soll noch in diesem Monat fortgeführt werden. Es soll eine Schleppgaube angebracht werden, von der aus man im Notfall nach außen zu einer Treppe gelangen kann. Diese Arbeiten bedingen eine Umgestaltung des Schlafzimmers, da der Bereich des Fluchtwegs nicht zugestellt werden darf.

Das Heimatmuseum und Café ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es bietet einen Überblick über das Leben auf dem Dorf in der sogenannten guten, alten Zeit.