Niedereschach Gymnastikfrauen wählen Carolin Lazar zur neuen Vorsitzenden

Die hervorragend besuchte Hauptversammlung des Kappeler Vereins fand erstmals in den rustikalen Räumlichkeiten des neu eröffneten Gasthauses "Säge" statt. Die Gymnastikfrauen gibt es seit 40 Jahren.

Mit einem einstimmigen Votum für Carolin Lazar haben die Gymnastikfrauen Kappel eine neue Vorsitzende. Bei den Wahlen für den gesamten Vorstand wurden die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Geppert, Schriftführerin Tanja Kuhlemann und Kassiererin Steffi Fischer einstimmig wiedergewählt.

Heidrun Popko ließ das abgelaufene Vereinsjahr letztmalig Revue passieren. Sie zeigte sich erfreut über die momentan 94 Mitglieder bei den Gymnastikfrauen. Bereits im vergangenen Jahr sei an der 100er-Marke gekratzt worden, weil mit dem Fit-Mix-Programm die Frauen einen sehr guten Zulauf verzeichnet hatten.

Ein besonderes Dankeschön sprach Popko den Übungsleiterinnen Christel Kempter, Claudia Geromylatos und Gertrud Lehmann für ihre langjährige Mitarbeit aus, verbunden mit der Überreichung eines Geschenkes. Und anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Seniorengymnastik gratulierte sie damit auch gleichzeitig Gertrud Lehmann zum 25-Jährigen als Leiterin der Seniorengymnastik.

In ihrem lockeren und launigen Bericht ging Schriftführerin Tanja Kuhlemann auf die vielen Aktivitäten ein, die die Gymnastikfrauen wieder auf die Beine gestellt hatten wie den Ausflug zum Museum der Ravensburger Spiele und zum Federsee bei Bad Buchau, die Jahresabschlussfeier und den Fasnetball unter dem Motto "Was läuft denn so im Fernseher bei den Kappelern". Nur positives konnte auch Steffi Fischer in ihrem Kassenbericht vermelden, nachdem nach Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben ein Überschuss von 1469 Euro in der Vereinskasse verblieben war.

Ortsvorsteher Werner Reich lobte die seit vielen Jahren wirklich tolle und harmonische Zusammenarbeit der Gymnastikfrauen. Übrigens, so der Ortsvorsteher, seien die Gymnastikfrauen der einzige Verein, der eine Dorffasnet in Kappel auf die Beine gestellt hat. Das rechner er ihnen besonders hoch an, da es in Kappel sonst keinerlei närrische Aktivitäten gebe.

Heidrun Popko hatte ihren Rücktritt vom Vorsitz bereits in der Hauptversammlung 2016 angekündigt. Diesen Schritt hatte sie mit eine gewissen Amtsmüdigkeit begründet, nachdem sie seit bereits 24 Jahren im Vorstand und seit 2009 als Vorsitzende tätig sei. Dazu bemerkte Werner Reich, dass es in dieser harmonischen Umgebung verständlich sei, wenn sich eine langjährige Vorsitzende irgendwann zurückziehen möchte, und auch gewährleistet sei, dass es mit dem Verein so weiterlaufe.

Mit einem Gutschein für einen Hotelaufenthalt und einer Laudatio in Versform wurde die Vorsitzende von ihrer Stellvertreterin Ulrike Geppert aus dem Kreis der Vorstandsmitgieder verabschiedet.

Aktiv seit 40 Jahren

Am 2. November 1977 fanden sich erstmalig Kappeler Frauen im alten Schulgebäude zum gemeinsamen Turnen zusammen. Die Zahl der Teilnehmerinnen stieg dann so rasant an, dass kurz darauf bereits zwei Gruppen gebildet werden mussten. Und am 23. November 1977 fand die erste Sitzung des neuen Gymnastikvereins statt. Damals wurde Monika Maier zur ersten Vorsitzenden gewählt. Seither ist die agile Truppe auf fast 100 Mitglieder angewachsen. Jeden Montagabend steht in der Schloßberghalle die Frauengymnastik auf dem Programm, am Dienstag turnen die Senioren auf den Matten und am Donnerstagabend ist das anstrengende Fit Mix für jedermann. Ausflug, Helferfest, Jahresabschlussfeier und vieles mehr bereichern das Vereinsjahr. Die Wieberfasnet bildet den Höhepunkt des Vereinsjahres.