Niedereschach Guter Saisonauftakt

Twirling-Tanz-Sport-Gruppe erfolgreich beim Hessen-Cup

Niedereschach (gdj) Gelungener Saisonauftakt für die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe. Zum ersten Mal dieses Jahr machten sich die Sportlerinnen zum Hessen-Cup und zur hessischen Meisterschaft nach Stockhausen auf. Am Samstag gingen fünf Tänze der Niedereschacher an den Start. Luisa Weiß überzeugte in der Disziplin 2 Baton und gewann auf Anhieb Gold. In der Disziplin Artistic Twirl erreichte Anika Podolski den achten Platz und Duygu Celik den sechsten Platz.

In der Kategorie Solo A gewann Nele Epperlein Gold. Das Artistic Duo von Sophia Sauter und Nele Epperlein gewann ebenfalls die Goldmedaille. Am Sonntag war die Gruppe mit sieben Tänzen an der hessischen Meisterschaft vertreten. In der Kategorie Freestyle Junioren fand dieses Mal kein Finale statt, somit konnten die Sportlerinnen ihr Können nur einmal unter Beweis stellen. Luisa Weiß belegte einen guten vierten Platz. Sophia Sauter begeisterte die Jury und gewann Silber hinter Nele Epperlein, die Gold holte.

In der Senior Klasse überzeugte Laura Epperlein mit einem ausdrucksstarken Tanz und holte Bronze. Hannah Schütz debütierte in der Disziplin Dance Junioren und wurde zehnte. Das Duo Junioren Epperlein/ Sauter holte sich die Goldmedaille. Das Team, das erstmals in der Zusammenstellung mit Duygu Celik, Anika Podolski, Hannah Schütz, Laura Epperlein, Sophia Sauter, Luisa Weiß und Lara Danelutti tanzte, gewann Silber.