Niedereschach Gut 90 junge Talente sind am Ball

Die Jugendarbeit des FC Kappel kann sich mehr als sehen lassen – und alles geschieht im Namen des Sports unentgeltlich.

Niedereschach (gdj) Die Jugendarbeit beim FC Kappel wird mit viel Herzblut von den ehrenamtlichen Trainern betrieben. Dies wurde während der Jugendhauptversammlung deutlich. Dass die Jugendarbeit beim FC Kappel einen hohen Stellenwert einnimmt, zeigt schon die Tatsache, dass in den Jugendmannschaften etwa 90 Kinder und Jugendliche dem Ball nachjagen. Bei der Hauptversammlung der FC-Jugend in der Vereinsgaststätte Mailänder-Stube zeigten sich Jugendleiter Heinrich Popko und die Trainer in ihrem Jahresrückblick auch mit dem Leistungsstand ihrer Zöglinge zufrieden. Besonders erwähnt wurden die B-Mädchen, die in der Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaften standen.

Zu entnehmen war, dass die A-Jugend in einer Spielgemeinschaft mit Obereschach, die B-Mädchen und die D-, E1-, E2-, F1- und F2-Jugend in Eigenregie spielen. Freitags trainieren die Bambini, die allerdings noch nicht bei Spieltagen mitwirken. Jugendleiter Heinrich Popko betonte, dass in Kappel alle Jugendbetreuer und -trainer alles ehrenamtlich machen und kein Geld für ihre Leistungen bekommen. Dies sei überaus lobenswert, wenn man rundum sehe, dass viele Vereine ehrenamtliches Personal gar nicht mehr finden. Der FCK, so Popko weiter, suche allerdings dringend Trainer für die neue Saison. Und wer es sich vorstellen könnte, beim FCK ein solches Amt zu übernehmen, könne sich jederzeit beim ihm melden.

Der FC Kappel plant ein spezielles integriertes Fördertraining in der neuen Saison. Hier wird speziell die D-, E- und F-Jugend profitieren. Der FC-Ehrenvorsitzende Walter Erne dankte den Jugendlichen und dem Vorstand für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Vereinsjahr. Er verwies nochmals auf die Fußballferien und dass in der ersten Woche nur noch 28 Plätze frei sind. "Unsere Jugend ist auch unsere Zukunft": Unter diesem Motto appelliere er an alle, alles zu tun, um die Jugend bei der Stange zu halten. Das sei mitunter eine schwierige und sensible Aufgabe für Vorstand, Trainer und Betreuer, da man es ja nicht allen recht machen könne. Seine Bitte ging daher auch an die Eltern, nicht immer nur das eigene Kind zu sehen, sondern den gesamten Verein.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Jugendleiter Christoph Reiser wiedergewählt, für die nicht mehr kandidierende Kassiererin Christina Günter wurde Katrin Warmbold gewählt. Die Tischtennisjugend läuft ebenfalls im Hauptverein und hat zur Zeit 28 Kinder und Jugendliche.