Niedereschach Gugga am Bach in Fischbach: Ein Fest für Freunde der Guggenmusik

Gugga am Bach in Fischbach: Ein Fest für Freunde der Guggenmusik

Ein voller Erfolg war am Samstagabend die von der "Guggämusik Ohrwürmer 1988 Fischbach e.V" organisierte fünfte "Gugg am Bach" in der Bodenackerhalle.

In der Bodenackerhalle herrschte am Samstagabend beste Stimmung und die auftretenden Guggenmusiken präsentierten sich ganz nach dem Geschmack des begeisterten Publikums in Bestform.

Durch das abendliche Programm führte der Vorsitzende der Fischbacher Ohrwürmer, Daniel Lipp. Den musikalischen Auftakt machten die "Krawazi Rambler Villingen". Sie legten los wie die Feuerwehr und brachten die Halle sofort zum Beben. Das Publikum ging begeistert mit.

Musikalische Leckerbissen

Die nachfolgenden Auftritte der "Hudupfen-Bänd" aus Binningen, der "Gugge Mucke" aus Aldingen und der "Maiskolbenfetzer" aus Eschbach knüpften nahtlos an den Klasse-Auftritt der "Krawzi-Ramblers" an und so geriet der Abend für die die anwesenden Guggenmusikfans zu einem absoluten musikalischen Leckerbissen. Und dies ganz ohne Pyrotechnik, Konfetti, brennbare Stoffe wie Stroh oder Schredderpapier, denn solche Technik wurde vom Veranstalter aus Sicherheitsgründen im Vorfeld bereits untersagt und die anwesendeFeuerwehrleute der Feuerwehr Fischbach waren angehalten, die Veranstaltung bei Zuwiderhandlungen abzubrechen.

Das alles war am Samstagabend jedoch kein Thema, denn in der Bodenackerhalle verlief alles friedlich und gesittet und so konnten selbst die Männer der Feuerwehr sich an einem auf einem hohen musikalischen Niveau stehenden Guggenmusikabend erfreuen und die vielen musikalischen Höhepunkte genießen.

Die gastgebenden "Ohrwürmer" verzichteten am Samstag auf einen eigenen Auftritt, überließen den "Gastguggenmusiken" die Bühne und konzentrierten sich darauf, die vielen Gäste bestens zu bewirten. Ihren ersten Auftritt haben die "Ohrwürmer" in diesem Jahr jedoch schon hinter sich. Am vergangenen Wochenende heizten die Ohrwürmer in Haslach ihren Publikum musikalisch ein und bewiesen dabei, dass sie für die nun anstehende heiße närrische Phase bestens gerüstet sind.

Die Ohrwürmer

Mit Ferdinand König aus Aldingen, haben die Fischacher Ohrwürmer in der Nachfolge es verdienstvollen, Stefan Staiger, einen neuen musikalischen Leiter. Staiger hatte bei der Jahreshauptversammlung 2016 sein Amt abgeben, wird den Ohrwürmern aber weiter treu bleiben. Der Vorsitzende der Ohrwürmer, Daniel Lipp, betont, dass sich die Ohrwürmer auch immer über neue, von der Guggenmusik begeisterte aktive Mitglieder freut. Wer Interesse hat mit zumachen, kann sich jederzeit an Lipp wenden oder sich über Internet unter Info@Ohrwuermer-Fischbach.de melden.