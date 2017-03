Niedereschach Großputz in der Niedereschacher Natur

Am Samstag, 25. März, packen Bürger und Vereine wieder an. Die Landschaftsputzete gibt es in der Gemeinde schon seit 15 Jahren.

Niedereschach-Fischbach (aba) Am Samstag, 25. März, ist es wieder soweit: dann startet in der Gemeinde Niedereschach die große Landschaftsputzete 2017. Und alle sind eingeladen, mitzumachen: Jung und Alt, Vereine, Organisationen und Privatleute. Kurzum: Alle, denen die Natur und die Umwelt am Herzen liegt, können sich an diesem Tag ins Zeug legen.

Seit die Landschaftsputzete in der Gemeinde vor rund 15 Jahren vom damaligen Gemeinderat Günther Twisselmann ins Leben gerufen wurde, ist ein Verein immer mit dabei und hat die Federführung bei dieser Aktion im Ortsteil Fischbach übernommen: der Angelverein Teufental. Den Angelfreunden, die auch die Freizeitanlage rund um den Teufensee mitten im Landschaftsschutzgebiet Teufental und die Fließgewässer auf Gemarkung der Gemeinde hegen und pflegen, liegt die Natur besonders am Herzen und aus diesem Grund ist auch das ehrenamtliche Engagement der stets zahlreichen vertretenen Angler bei der Landschaftsputzete zu verstehen. Für die Angler ist die jährliche Landschaftsputzete mehr oder weniger ein Pflichttermin, auf den sich alle freuen. Beim AV nutzt man diesen Tag nicht nur, um etwas für die Umwelt zu tun, sondern auch für die Kameradschaft, denn nach der Putzete sitzt man stets in gemütlicher Runde zusammen und genießt das gemeinsame Miteinander. Allein schon wegen dieser teils legendären Anglerrunden freuen sich viele Mitglieder des AV auf die jährliche Aktion.

Und Jahr für Jahr ist man auch gespannt, was man bei der Putzete so alles finden und in den eigens hierfür beim Schmiedesteighaus bereit gestellten Abfallcontainer bringen muss. Herbert Schlenker, der Ehrenvorsitzende des AV Teufental und Cheforganisator der Aktion in Fischbach, erinnert sich an so manchen doch ungewöhnlichen Fund in der Vergangenheit, angefangen von riesengroßen Reifen bis hin zu Kühlschränken, Elektroherden, Computern und Säcken mit benutzten Pampers. Man könne nur staunen, was manche Menschen so alles in der freien Natur entsorgen. So gebe es auch lauschige Plätzchen in der Natur, an denen man schon auffällig viele Kondome oder auch das eine oder andere intimere Kleidungsstück eingesammelt habe.

Für viele seit Jahren aktiv an der Aktion teilnehmende Menschen stellt die von den Vereinen und den Bürgern getragene Landschaftsputzete einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz sowie zum Erhalt der Landschaft dar und ist für sie Ausdruck des Respekts vor der heimischen Natur, gepaart mit der Entfaltung einer Vorbildwirkung gegenüber den Kindern, denn auch Kinder und Jugendliche beteiligen sich an der Aktion.

Was der Angelverein auf Fischbach bezogen ist, ist der Naturschutzverein für den Kernort Niedereschach. Dort ist es Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, der die Aktion leitet. In Schabenhausen hat diesen Part Ortsvorsteher Alfred Irion übernommen und in Kappel Ortsvorsteher Werner Reich. Und sie alle hoffen nun auf eine rege Beteiligung am Samstag, zumal schönes Wetter angesagt ist.

Hier geht's los

In Kappel und Niedereschach startet die Landschaftsputzete jeweils um 8.30 Uhr, in Fischbach und Schabenhausen um 9 Uhr. Treffpunkt in Niedereschach ist am Parkplatz der Eschachhalle (bei den Containern), in Fischbach am Parkplatz beim Schmiedesteighaus, in Kappel an der Schloßberghalle und in Schabenhausen bei der Wendeplatte im Schlierbachweg.