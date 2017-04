Niedereschach Großes Interesse an alter Säge in Kappel

Großes Interesse an alter Säge in Kappel

Im Ortschaftsrat wird die Zukunft der Mühlenklause thematisiert. Zahlreiche Bürger verfolgen das Gespräch über das bekannte Gebäude

Da rieben sich bestimmt etliche und vor allem auch Ortsvorsteher Werner Reich verwundert die Augen: wo sonst entweder gähnende Leere herrschte oder auch mal vier oder fünf Bürger einer Ortschaftsratsitzung beisaßen, herrschte am Donnerstagabend ein solches Gedränge, dass sämtlich Stühle im Pfarrsaal zusammengetragen werden mussten. Der Grund dafür: Viele Bürger interessiert es brennend, wie es mit dem Umbau der alten Säge voran geht, was letztendlich daraus wird, und vor allem, was mit dem Traditionsgebäude Kappels überhaupt, der alten Mühlenklause, geschehen soll.

Diese ist zwischenzeitlich ebenfalls vom Niedereschacher Bauunternehmen Werner erworben worden und soll irgendwie in des Bewirtschaftungskonzept der Säge eingebunden werden. Als die "Seele" und Bauherrin der alten Säge und jetzt auch für die Mühlenklause war Tajana Werner zugegen und stand zum Fortgang der Bauarbeiten beim Projekt Säge Rede und Antwort. Man bereite sich auf den Endspurt vor, da die Eröffnung des Restaurantbetriebes im Juni erfolgen soll. Auch für die weiteren Planungen stand sie Rede und Antwort, war aber auch für Kritik und Einwände offen.

Davon gab es jedoch recht wenig, die große Mehrheit der Bürger im Saal lobte das Engagement von Tajana Werner um den Erhalt und den Umbau der ehemaligen Wirtschaft mit der Säge zu einem modernen Gaststättenbetrieb, der Kappel sicherlich um eine Attraktion reicher mache und vor allem den Tourismus zugute kommen dürfte.

Auch Ortsvorsteher Reich sah in den vielen positiven Rückmeldungen eine echte Rückenstärkung für die Familie Werner, die sich mit dem Projekt vorbildlich engagiert habe und brachte es auf den Punkt: Er habe immer befürchtet, dass auf dem Areal der alten Säge einmal ein hässlicher Bauhof wie am Ortsausgang Niedereschach Richtung Fischbach entstehen könnte. Jetzt sei ein regelrechtes Schmuckstück entstanden, auf das man in Kappel stolz sein könne.

Die einzige negative Stimme kam von einem Bürger, der sich am Herrschaftswald ein Haus gekauft hat und nun durch den Restaurantbetrieb Einschränkungen und auch eine Wertminderung seines Anwesens befürchte. Bisher habe den Baulärm verkraften müssen. Nun befürchte er, dass der Biergarten, die gesamte Woche durch geöffnet, erheblich zu einer Beeinträchtigung seiner Wohnqualität führen könnte. Auf der anderen Seite verlasse er sich aber gerne auf die Zusage des Bauherrn, dass sich, gemäß den gesetzlichen Vorgaben, die Belästigungen im Rahmen halten werden. Er sei dann gerne der Erste, der im Biergarten seine Bierchen genieße.

Was die Zukunft der Mühlenklause betreffe, so gebe es momentan noch keine konkreten Pläne, fuhr Tajana Werner fort. Eine Überlegung gehe allerdings in Richtung eines Beherbergungsbetriebs, da man in Niedereschach bekanntlich nicht genügend Übernachtungskapazitäten habe. Wenn es also mit der alten Säge gut funktioniere, wäre es denkbar, dass dort noch weitere Gästezimmer eingerichtet werden.

Abschließend wies auch Bürgermeister Martin Ragg darauf hin, dass alles noch planungsrechtlich durchgeboxt werden müsse. Ein Prozess, der sich nicht mehr über Monate, sondern Jahre hinziehe, weshalb man die Planungen rechtzeitig in die Wege leiten müsse.

Die Mühlenklause

Die Chronik der Mühlenklause als einstmalige Mühle geht zurück bis ins Jahr 1600, sie stand damals mitten in Kappel. Um die Wasserkraft des Neuhauser Bächle besser nutzen zu können, wurde das Haus abgetragen und am jetzigen Standort 1686 wieder aufgebaut. Um diese Zeit soll die Mühle im Besitz des Geschlechts der Falkensteiner gewesen sein, danach zwischen 1700 und 1946 im Besitz des alten Müllergeschlechts Krachenfels. Den Grundstein für die heutige Gaststätte legte der Villinger Heinz Müller nach dem zweiten Weltkrieg in Form entsprechender Umbauten. Ihm folgte 1953 die Familie Braunschweiger, die das Lokal rustikal gestaltete. Die damalige Frau des Hauses war eine äußerst geschäftstüchtige Schwäbin und schuf hiermit den Aufschwung und Bekanntheitsgrad der heutigen Mühlenklause, bis dann das Pächterehepaar Lis und Uli Zimmermann das Restaurant im Jahr 1961 übernahmen. Nach dem Tod von Ulrich Zimmermann 2001 führte Sohn Patrick gemeinsam mit seiner Mutter Lisa und Schwester Stefanie den Gastronomiebetrieb weiter, bis die Mühlenklause am 1. August 2011 endgültig ihre Pforten schloss. (gdj)