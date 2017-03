Niedereschach Großer Info-Abend zum Thema Lernen

Schulförderverein Niedereschach begrüßt am 29. März Wissenschaftler Peter Struck zum Vortrag \"Hirngerechtes Lernen\"

Niedereschach/Deißlingen (aba) Der Schulförderverein Niedereschach lädt am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr zu einem Vortragsabend zum Thema "Wie lernen Kinder heute? in die Niedereschacher Räume der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar ein.

"Eltern sollten unbedingt wissen, dass ihre Kinder heute anders lernen, vor allem aufgrund von multimedial vernetzten Kinderzimmern und Smartphones", so das Team des Schulfördervereins. Der Vortrag stellt Erkenntnisse aus der Hirnforschung und interessante Ergebnisse aus besonders erfolgreichen Schulen weltweit vor und zeigt auf, dass Kinder anders lernen als Jugendliche und Jungen anders als Mädchen. Auch die Folgen der Digitalisierung werden angesprochen. Als erfahrenen Referenten konnte der Schulförderverein Peter Struck, Erziehungswissenschaftler von der Universität Hamburg, gewinnen. Natürlich besteht nach dem Vortrag Gelegenheit zur Diskussion mit dem Referenten. Die Bewirtung in der Pause wird von den Klassen 8 und 9 übernommen.

In seinem Vortrag über "Hirngerechtes Lernen" wird Struck veranschaulichen und zur Diskussion stellen, was besonders erfolgreiche Schulen in Deutschland und weltweit mit dem Lernen anders machen. Er wird aufzeigen, dass junge Menschen heute infolge der multimedial vernetzten Kinderzimmer und der Smartphones ganz anders in ihrem Hirn vernetzt sind und deshalb auch ganz anders lernen als frühere Generationen. Er wird eingehen auf die neuen Herausforderungen durch Individualisierung, Rhythmisierung, Inklusion und jahrgangsübergreifende Lernfamilien, auch auf flexible Eingangsphasen und auf den Weg zur Ganztagsschule. Dabei geht es dann auch um Partnerarbeit, um Lernen durch Handeln, Ausprobieren, Aussprechen, Präsentieren, Rollen- und Theaterspiel, Chorsprechen, Bewegung und über sogenannte Dritte. Wie Gewalt entsteht und präventiv verhindert werden kann, wie man mit AD(H)S- Kindern und Hochbegabten umgeht und welche Rolle die Fähigkeit zum vernetzenden Denken spielt, werden ebenso thematisiert wie die Lehrerbelastung, heißt es in der Ankündigung.