Niedereschach Große Beteiligung am Fronleichnamsfest in Kappel

Große Beteiligung am Fronleichnamsfest in Kappel

Im Dorf waren vier Stationen aufgebaut, die von den Teilnehmern der Prozession besucht wurden.

Das Fronleichnamsfest wurde am Donnerstag von zahlreichen Menschen aus der Seelsorgeeinheit "An der Eschach" in Kappel begangen. Hier hat das Fest und die damit verbundene Prozession eine lange Tradition. Entsprechend groß war auch die Teilnahme. Bei herrlichem Wetter begann der von Pfarrer Alexander Schleicher zelebrierte, von Diakon Christian Müller-Heidt unterstützte und von der Trachtenkapelle Kappel und dem Kirchenchor Kappel musikalisch umrahmte Hochfestgottesdienst vor der Kirche.





Von dort ging es in gewohnter Weise durch die Dorfstraßen. Dabei wurden vier Stationen besucht, die schön hergerichtet und geprägt waren von fleißig gelegten Blumenteppichen. Bei der Schloßberghalle wurde der Abschluss gefeiert. Danach spielte die Trachtenkapelle zur Unterhaltung auf. Wer Hunger hatte, konnte ein leckeres Mittagessen genießen.