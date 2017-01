Niedereschach Glasfaser geht durch Schabenhausen

Ausbau und Versorgung mit dem schnellen Internet wurden ausführlich in der jüngsten Ortschaftsratssitzung diskutiert. Sachstandsberichte gab es von Ortsvorsteher Alfred Irion und von Bürgermeister Martin Ragg.

Die Versorgung mit Glasfaser werde Schabenhausen insofern tangieren, als dass die momentan durch den Zweckverband Breitbandversorgung im Bau befindliche Hauptleitung (Backbone) von Neuhausen kommend durch Schabenhausen geführt werde. Von dort geht es nach Fischbach weiter, wo vor allem das Gewerbegebiet angeschlossen werden soll. Das Leerrohr dafür sei auch bereits auch bereits verlegt worden, gab Irion bekannt.

"Durch ihre direkte Lage am Backbone (dem Verbindungskabel zwischen den einzelnen Orten) können in Schabenhausen 13 Häuser an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Die Eigentümer wurden bereits schriftlich benachrichtigt", heißt es auf der Internetseite des Zweckverbandes zum Ausbaustatus.

Bürgermeister Martin Ragg ging insbesondere auf die Vorteile des Ausbaus der Internetanbindung durch den Zweckverband Breitbandversorgung ein. Der große Vorteil bestehe darin, dass es sich um ein eigenes kommunales Netz handle. Der Betreiber müsse somit nicht auf einen Anbieter wie die Telekom zurückgreifen.

Die Breitbandversorgung des Zweckverbandes favorisiere zudem das Verfahren, die Informationen nicht über die alten vorhandenen Kupferleitungen weiterzuleiten, sondern nach dem Verfahren FTTB. Bei FTTB (Fibre To The Building/Glasfaser bis ins Gebäude), geht die Glasfaser bis in den Keller beziehungsweise zur Grundstücksgrenze.

Mit dieser Methode solle der Großteil der Vorhaben des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar verwirklicht werden. Die Gemeinde praktiziere bereits jetzt, diese Zuleitungen im Zuge von bestehenden Baumaßnahmen wie in Niedereschach mit den Rohren für die Fernwärme durch die BEN gleich mitzuverlegen.

Zudem so ergänzte Ragg, würde momentan die Anbindung gerade von Gewerbegebieten sehr stark gefördert. Davon könnten auch die Wohnbereiche profitieren, die an den Trassen liegen.