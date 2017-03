Niedereschach Gesangverein vor Problemen: Vorsitzender lehnt Wiederwahl überraschend ab

Peter Moser stellt Gesangverein vor große Probleme. Entscheidung wird erst bei Versammlung bekannt. Außerordentliche Mitgliederversammlung soll zeitnah eine Lösung bringen.

Für einen Paukenschlag sorgte am Freitagabend bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Eintracht Niedereschach der langjährige und verdienstvolle Vorsitzende Peter Moser. Entgegen allen vorangegangenen Absprachen und Erwartungen lehnte er eine erneute Kandidatur ab. Am Ende der Versammlung stand der Verein ohne ersten und zweiten Vorsitzenden da. Nun will man sich erst einmal sammeln, sich zusammensetzen und versuchen, die nun vorhandenen Probleme zu lösen, um dann in einigen Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, mit dem Ziel, die Neuwahlen dann abzuwickeln. Verbunden natürlich mit der Hoffnung, bis dahin für alle Vorstandsposten Kandidaten zu finden.

Ein Raunen ging durch die Reihen der Sänger, als Peter Moser zu Beginn der Neuwahlen erklärte: "Ich stelle mich nicht mehr zu Wahl". Führungsstärke und Motivation zu wecken seien nicht seine Stärken, er sei nicht weg, er singe gerne und wolle auch weiter im Gesangverein mit dabei und unterstützend tätig sein, aber nicht mehr in verantwortlicher Position. "Ich will die Verantwortung für den Verein und die Sänger nicht mehr tragen", so Moser weiter.

"Das ist eine böse Überraschung. Ich dachte, alles ist geklärt. Damit hat niemand gerechnet. Sowas habe ich noch nie erlebt", kommentierte Michael Asal die Bekanntgabe Mosers, von der in der Tat niemand im Verein vorher wusste. "Es sieht immer schlecht aus, wenn man mit so etwas erst in der Generalversammlung kommt. Wenn man sich mit dem Gedanken trägt aufzuhören, sollte man das im Vorfeld ansprechen und nach einer Lösung suchen", sagte Michael Asal weiter. Er befürchtete, wie sich kurz darauf bestätigte, dass nun auch die anderen zur Wahl stehenden abspringen könnten, da sie ihre Bereitschaft ein Amt zu übernehmen, in der Annahme erklärt hatten, dass Peter Moser Vorsitzender bleibt.

Und so kam es auch: Sowohl der als neuer zweiter Vorsitzender vorgesehene Thomas Blank als auch der als neuer Kassierer vorgesehene Volker Obergfell lehnten ihre Wahl ab. "Ich bin selbstständig und als zweiter Vorsitzender würde, ohne einen ersten Vorsitzenden, alles an mir hängen bleiben, diese Zeit habe ich nicht", so die Begründung von Thomas Blank. Und auch Volker Obergfell lehnte seine Wahl unter den nun gegebenen Voraussetzungen ab. Einzig Wolfgang Schleicher als neuer Schriftführer und damit Nachfolger von Martin Emminger, der schon vorher klar gemacht hatte, dass er nicht mehr kandidiert, nahm seine Wahl an. Schleicher gehörte als Beisitzer schon bisher der Vorstandschaft an und als Nachfolger von Schleicher im Amt des Beisitzers wurde in Abwesenheit Pascal Rockenschuh neu in die Vorstandschaft gewählt. Kassierer Peter Wolf, der sein Amt, wie im Vorfeld besprochen, eigentlich an Volker Obergfell abgeben wollte, erklärte sich unter den gegebenen Umständen bereit, dass Amt des Kassenchefs weiter auszuüben, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Nicht die Tatsache, dass der amtsmüde Peter Moser sein Amt aufgeben hat, sondern die Art und Weise des Rückzugs, sorgte bei einigen Sängern für große Irritationen. Nachdem es im vergangenen Jahr innerhalb des Vereins einige gravierende Unstimmigkeiten sowie vereinsinterne Querelen gegeben hatte und diese im Rahmen einer gemeinsamen Aussprache wieder beseitigt werden konnten, sah man sich bei den Sängern wieder in einem ruhigen Fahrwasser. Zumal es auch gelang, für alle nicht besetzten oder frei werdenden Positionen innerhalb der Vorstandschaft Kandidaten zu finden. "Heute Mittag war noch alles klar", sagte Thomas Blank. Sein Entschluss sei in der Tat sehr kurzfristig erfolgt, räumte Peter Moser ein und erhielt dabei Unterstützung von seiner Frau Carmen Schulz-Moser.

Sie erklärte, dass die Entscheidung ihres Mannes, nicht mehr zu kandidieren, erst in der letzten Woche gefallen sei, nachdem dieser in den Wochen zuvor stets mit einem dicken Hals nach Hause gekommen sei. Der bisherige zweite Vorsitzende Carsten Nelke, der sein Amt schon seit Längerem nicht mehr ausübte, bat darum, fair mit Peter Moser umzugehen. Moser habe viel für den Verein getan. Das sah auch der bisherige Schriftführer Martin Emminger so, der Moser im Namen des Vereins für seine rund 10-jährige Vorsitzendentätigkeit dankte. Der neue Schriftführer Wolfgang Schleicher kündigte an, dass man Moser, nachdem sein Rückzug nun völlig überraschend erfolgt sei, noch in einem geeigneten Rahmen verabschieden und ihm danken werde. Sichtlich aufgewühlt war auch Dirigentin Isabela Stan, die sofort nach dem offiziellen Teil die Versammlung verließ und betonte, dass sie jetzt einmal Ruhe brauche, um alles zu verarbeiten.