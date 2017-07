Niedereschach Gemeinsam will man in Niedereschach die Wirtschaft fördern

Gemeinsam will man in Niedereschach die Wirtschaft fördern

Mehrheit für kommunale Zusammenarbeit mit Deißlingen und Dauchingen. Gemeinsame Stelle eines Wirtschaftsförderers soll geschaffen werden

Niedereschach – Beim Aufbau einer gemeinsamen Wirtschafts – und Existenzgründerförderung will die Gemeinde Niedereschach mit den Gemeinden Deißlingen und Dauchingen gemeinsame Wege gehen. Nachdem der Gemeinderat in Deißlingen dieser Zusammenarbeit bereits zugestimmt hat, stimmte am Montagabend bei vier Gegenstimmen durch Rüdiger Krachenfels, Rosemarie Fellhauer, Thilo Briechle und Manuela Fauler auch die Mehrheit des Niedereschacher Gemeinderates dieser Zusammenarbeit und der damit verbundenen Einstellung eines namentlich noch nicht genannten Wirtschaftsförderers mehrheitlich zu.