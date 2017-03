Niedereschach Gemeinderat Lamparter reagiert auf Vorwürfe

Der CDU-Rat soll geheime Informationen in die Öffentlichkeit getragen haben. Er fordert eine Richtigstellung von der Verwaltung

Derzeit herrscht angespannte Stimmung im Niedereschacher Gemeinderat. Der Grund: eine Auseinandersetzung zwischen Bürgermeister Martin Ragg und Gemeinderat Edgar Lamparter über die angebliche Offenlegung von nichtöffentlichen Informationen. In der öffentlichen Sitzung vom 13. Februar hatte Gemeinderat Lamparter eine Anfrage über die Pläne im Bereich Holderäcker gestellt. Infolgedessen warf Bürgermeister Ragg dem Gemeinderat vor, ein nichtöffentliches Thema, nämlich die Schaffung von neuem Bauland, in die Öffentlichkeit zu tragen und damit der Gemeinde zu schaden. Dem SÜDKURIER hat Edgar Lamparter nun seine Sicht der Situation dargelegt.

Verschiedenen Bürgern sei aufgefallen, dass es Besichtigungen mit Vertretern von Baufirmen und Behörden in dem Gebiet gegeben habe, die sich dann fragend an ihn gewendet haben, erklärt Gemeinderat Lamparter. Er habe keine Kenntnis von irgendwelchen Plänen für das Gebiet gehabt und die Anfrage daher in den Gemeinderat getragen. Dass er mit solchen Vorwürfen konfrontiert werde, damit habe er allerdings nicht gerechnet.

Er selbst habe nichts von den Bauvorhaben gewusst und habe sich auch nicht daran erinnern können, dass das Thema angesprochen worden sei. Auch der Schriftführer der Gemeinde habe nichts in den Protokollen der Sitzungen gefunden. "Er kann auch nichts finden", ist Edgar Lamparter überzeugt. Bis Mai seien die Protokolle der nichtöffentlichen Sitzungen durchgesehen worden und in keinem sei von den Bauvorhaben die Rede.

Besonders der Vorwurf, er habe der Gemeinde und den Bürgern geschadet, ist für Lamparter nicht nachzuvollziehen. "Das ist ein dicker Hammer", sagt er. "Das stimmt alles nicht." Denn er habe erfahren, dass die Baugrundstücke nicht von der Gemeinde, sondern von der Wohnungsbaugesellschaft gekauft werden, die auch die Preisverhandlungen geführt habe. "Ich kann die Gemeinde nicht schädigen, wenn sie die Baugrundstücke gar nicht kauft", argumentiert er.

Dass er das Thema im Gemeinderat angesprochen hat, hält Edgar Lamparter noch immer für das Richtige. Er sei von den Bürgern gewählt worden und ihnen verpflichtet, sagt er. Wenn diese sich also mit einer Anfrage an ihn richten, werde er das weitergeben: "Es geht mir um Ehrlichkeit."

Bei seinen Aussagen gehe es deshalb auch nicht darum, den Streit weiter anzufachen. "Ich möchte den Bürgermeister nicht bloßstellen", sagt er. "Aber es muss richtig gestellt werden." Öffentlich wolle er das Thema aber nicht weiter diskutieren. Vom Gemeinderat wünsche er sich allerdings, dass er sich bei der Aufklärung beteilige.



Zur Person

Edgar Lamparter ist Gemeinderat und gehört der CDU-Fraktion an. Zudem bekleidet er das Amt des zweiten Bürgermeisterstellvertreters. Er befindet sich derzeit in seiner ersten Amtsperiode als Gemeinderat, in den er 2014 gewählt wurde.