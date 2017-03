Niedereschach Gemeinde stellt auf LED-Technik um

Einsparpotential für energiesparende Beleuchtung ist groß. Investionskosten belaufen sich auf rund 413 000 Euro.

Einstimmig beschloss der Niedereschacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, für das laufende Jahr 2017 einen Förderantrag zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie in der Gesamtgemeinde zu stellen. Ortsbaumeister Leopold Jerger erläuterte zuvor den Ratsmitgliedern Details und ging auf das immense wirtschaftliche Sparpotential und die ökologischen Vorteile dieser Investition ein.

Insgesamt, so Jerger, hätte die Gemeinde Niedereschach Fördergelder in Höhe von rund 103 000 Euro zu erwarten. Demgegenüber stünden Investitionskosten in Höhe von rund 413 000 Euro, die haushaltsmäßig bereit zu stellen wären. Je nach Ortsteil amortisieren sich die getätigten Investitionskosten im besten Fall, wie im Ortsteil Fischbach, in nur sieben Jahren, im Kernort Niedereschach nach zwölf Jahren, in Schabenhausen nach neun Jahren und in Kappel nach elf Jahren. Die jährlich zu erwartenden Verbrauchskosten reduzierten sich unmittelbar nach Umrüstung um 68 Prozent im Kernort, in Kappel um 74 Prozent, in Schabenhausen um 77 Prozent und in Fischbach um 79 Prozent. "Eine Umrüstung ist deshalb bereits schon aus rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung dringend zu empfehlen", so Jerger.

"Ökologisch bedarf es bei den ermittelten Energieeinsparungen ohnehin keinerlei weiteren Betrachtung. Die Einsparpotentiale hinsichtlich des Primärenergiebedarfs sprechen zweifelsfrei für sich", so der Ortsbaumeister. Weitere, wesentliche Verbesserungsmerkmale seien bei deutlich reduziertem Energiebedarf die wesentlich bessere Ausleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen insgesamt. In den Jahren 2011/2012 und 2015/2016 wurden in Niedereschach bereits im Rahmen einer Förderung des Bundesministeriums für Umwelt und einer Fördermaßnahme des Landes Baden Württemberg 67 Mast-Aufsatzleuchten in den Ortsteilen und im Kernort Niedereschach insgesamt 207 Mast-Aufsatzleuchten auf LED-Technologie umgerüstet.

Nun im Jahr 2017 bestehe für Städte und Kommunen nochmals die Möglichkeit, Fördergelder zu beantragen. Die Förderquote liege bei 20 Prozent der zuschussfähigen Investitionskosten. Die Resonanz auf die bereits installierten LED-Leuchten aus den Reihen der Bevölkerung sei hervorragend, betonten Jerger und Bürgermeister Martin Ragg. Dort, wo umgestellt wurde und wird, leuchten die Straßenlaternen nun auch die ganze Nacht über, was auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde deutlich verbessert habe.