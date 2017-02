Niedereschach Gefährliche Windböen: Niedereschacher Narrenbaum steht im dritten Anlauf

Die Lehr-Hexen und die Deifelzunft kämpfen beim Aufstellen des Narrenbaums gegen Windböen und reißende Seile. Dagegen verpufft der Rathaussturm: Der Bürgermeister liegt mit Grippe im Bett.

Ab sofort haben die Narren in Niedereschach das Sagen. Dafür steht der schmucke Narrenbaum als untrügliches Symbol seit Donnerstagmittag in der Ortsmitte vor dem Betreuten Wohnen.

Das benachbarte Rathaus wurde am Morgen von den Narren besetzt und seiner eigentlichen Funktion beraubt. Bürgermeister Martin Ragg ist allerdings an einer Grippe erkrankt und steht somit ohnehin unter Hausarrest. Deshalb wurde der Rathausschlüssel vom Hauptamtsleiter widerwillig an die Narren herausgerückt.

Das Aufstellen des Narrenbaumes gestaltet sich nicht gerade einfach für die vereinte Narrenzunft der Lehr-Hexen und der Deifelzunft unter der fachmännischen Leitung von Zimmermannsmeister Daniel Engesser. Eine Windbö brachte den Baum in Schieflage, sodass er zunächst wieder zu Boden ging.

Beim zweiten Aufstellversuch hatten die Helfer den widerspenstigen Narrenbaum schon fast auf halber Höhe. Dann riss ein Seil der Querverstrebung, mit der der Baum nach oben gehievt wurde, mit lauten Knall. Einigen Narren blieb nur noch ein beherzter Sprung, um sich vor der herabrauschenden Baumkrone zu retten.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. In einem erneuten Anlauf wurde der Baum trotz wieder einsetzender heftiger Windböen dann erfolgreich aufgerichtet. Unter lautstarkem Beifall der umstehenden Narren rutschte er schließlich in die vorgesehene Verankerung. Allzu lange können sich die Niedereschacher nicht am Symbol der närrischen Herrschaft im Ort erfreuen. Bereits am Dienstag wird der Narrenbaum schon wieder der Motorsäge zum Opfer fallen.