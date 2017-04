Niedereschach Gästehaus Seemann beherbergt treue Feriengäste

Familie Feldmann kommt aus dem Norden kommt in 25 Jahren 40 Mal in den Schwarzwald zur Familie Seemann.

Eine für die Gesamtgemeinde nicht alltägliche Gästeehrung fand im Gästehaus Seemann in Fischbach statt. Rita Feldmann und ihr Sohn Ralf weilen zum 40. Mal in den vergangenen 25 Jahren im Gästehaus Seemann. Die über 700 Kilometer lange Anfahrt nimmt die Familie Feldmann gerne in Kauf. Alle Mitglieder der Familie waren dabei schon mit dabei.

Der früher in Fischbach wohnende und aus Sulingen stammende Horst Bergmann war es, der der Familie vor 25 Jahren auf der Suche nach einem guten Quartier im Schwarzwald das Gästehaus Seemann empfahl. Daraus hat sich eine echte Freundschaft zwischen den den Familien Seemann und Feldmann entwickelt. Jürgen Seemann und Ortsvorsteher Peter Engesser freuten sich bei ihren Ansprachen über die Treue der Familie Feldmann zum Gästehaus. Der Fremdenverkehr, so Seemann, sei in der Gemeinde eher rückläufig, da die Gemeinde eher auf das Gewerbe und die Industrie setze. Vor diesem Hintergrund sei eine Gästeehrung für 25-jährige Treue und 40 Aufenthalte, eher eine Seltenheit. Man habe mit der Familie Feldmann schon sehr viele sehr schöne Stunden verbringen dürfen. Die Gäste aus dem hohen Norden würden den Schwarzald zwischenzeitlich fast schon besser kennen als er selbst. Immer wieder starten die Feldmanns von Fischbach aus zu Tagesausflügen.

Als Dankeschön für die Treue überreichten Brigitte und Jürgen Seemann einen prall gefüllten Schwarzwälder Vesperkorb. Ortsvorsteher Peter Engesser überreichte eine Urkunde mit persönlicher Widmung sowie ein Weinpräsent an die Feriengäste. Ortsvorsteher Peter Engesser lobte, dass Brigitte und Jürgen Seemann in die Fußstapfen von Frieda und Werner Seemann getreten sind und das Gästehaus weiterführen. Weil es in der Gesamtgemeinde nur wenige Übernachtungsmöglicheiten gebe, tue ein Gästehaus wie das der Familie Seemann dem Ort gut. Rita und Ralf Feldmann freuten sich über die Ehrun und überreichten ihrerseits ein Präsent an ihre Gastgeberfamilie.