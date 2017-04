Niedereschach Frühlingsmarkt zu Gunsten der Katharinenhöhe in Niedereschach

Ute Graf lädt zu einem Ostermarkt zu sich nach Hause ein

Jahrelang hat sich Ute Graf zusammen mit ihrem Mann, dem sich inzwischen im Ruhestand befindlichen Kinderarzt der Reha-Klinik "Katharinenhöhe" Martin Aichele, mit Ausstellungen, Adventsmärkten und dem Verkauf von selbst gebasteltem Schmuck- und Deko für die Wiedergenesung krebskranker Kinder auf der Katharinenhöhe eingesetzt.

Bei dem zur Zeit traumhaften Frühlingswetter hat sich Ute Graf nun kurzfristig entschlossen, den Erlös einer weiteren Aktion unter dem Motto "Oster- und Frühlingsdekoration" den krebskranken Kindern der Reha-Klinik Katharinenhöhe zukommen zu lassen. Und die jetzige Jahreszeit ist für Ute Graf und ihren Frühlingsmarkt just der richtige Zeitpunkt: "Momentan wächst ja bekanntlich alles im Garten, der Buchs, die Hecken, und überall kann man Material zusammentragen. Da gehe ich dann gern in den Garten und schneide."

Gleichzeitig fange sie dann auch an, ihre Ideen zu verwirklichen. Und bei der Menge an Material und Ideen sei dann der Gedanke gekommen, auch andere daran teilhaben zu lassen. Eigentlich habe sie geplant gehabt, mit ihren Dekorationen in Jungingen am Ostermarkt mitzumachen, dann sei es ihr aber doch zu weit weg gewesen. So habe sie sich entschlossen, zum ersten mal einen kleinen Ostermarkt im Ort zu veranstalten.

Nun die gesamte Bevölkerung am Freitag, 07. April, von 15 Uhr bis 18 Uhr zu einem "kleinen Frühlingsmarkt" im Anwesen Aichele, Steigstraße 6, hinter der Kulturfabrik ganz herzlich eingeladen. Angeboten werden handgefertigte Türkränze, Wandschmuck, Windlichter, Dekos in alten Fensterrahmen sowie Frühlings- und Osterdekoration im Vintagestil, also beispielsweise Ostereier oder gekalkte und alt-gemachte Gläser mit dem Charme des Alten.