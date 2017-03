Niedereschach Freundeskreis besucht Partnerstadt Arzúa

25-köpfige Delegation reist ins spanische ArzúaNiedereschacher Stand beim Käsefeststößt auf große Resonanz

Niedereschach – Es war ein erster Versuch und zugleich der absolute Renner. Zum 42. Käsefest in Arzúa, der spanischen Patengemeinde Niedereschachs im fernen Galicien, hat sich der Niedereschacher Freundeskreis Arzúa erstmals mit einem Stand präsentiert, an dem neben jeder Menge Informationsmaterial über den Schwarzwald, die Region und die Gemeinde Niedereschach auch die speziellen landestypischen Köstlichkeiten wie Schinken und Bauernwürste zum Probieren angeboten wurden. Und alles ging reißend weg.

Denn immerhin sind an der in ganz Galicien bekannten Käsemesse mit insgesamt rund 70 Ausstellern 21 Käsereien vertreten, für die 1500 landwirtschaftliche Betriebe im Jahr 2016 insgesamt stolze 3,4 Millionen Kilo Käse produziert haben. Dies die Zahlen, die bei der offiziellen Eröffnung des Käsefestes von der Ministerin für den ländlichen Raum, Ángeles Vázquez, genannt wurden. Neben dem Präsident der Deputation, vergleichbar unseren Kreistagsabgeordneten, war die europaweit bekannten Schauspielerin Maria Castro anwesend, die aus der Region stammt. Sie verzauberte mit ihrem flammenden Temperament für die europäische Idee die Gäste regelrecht.

Neben dem gastgebenden Bürgermeister von Arzúa, José Luis García López, entrichtete auch Bürgermeister Martin Ragg Grußworte im Rahmen der Eröffnungsfeier. Er war mit einer 25-köpfigen Delegation zum Käsefest angereist. Seine Worte übersetzte Dolmetscher Felipe Fernández, der in Kappel aufgewachsen ist und sich inzwischen in La Coruña in Galicien niedergelassen hat.

Ragg empfand es als eine ganz besondere Ehre, auf diesem berühmten Käsefest mit einem eigens für den Freundeskreis zur Verfügung gestellten Messestand seine Patengemeinde aus dem Schwarzwald vorstellen zu dürfen. Man freue sich, ebenfalls einen großen Beitrag dazu erbringen zu dürfen, die Produkte der Region europaweit bekanntzumachen. Ein europäischer Austausch, von dem beide Seiten profitieren und den man auf jeden Fall fortführen und intensivieren möchte.

Nach dem phänomenalen Erfolg am Stand wollen der Freundeskreises Amigos de Arzúa mit José Fernandez Abel und Felipe Fernández diese Aktion auf jeden Fall weiterführen und die Schwarzwälder Spezialitäten beim nächsten Käsefest nicht nur als Verköstigung, sondern ganz offiziell als Verkaufsstand und in größeren Mengen anbieten. Damit wäre auch wieder ein Gegenpart zum Niedereschacher Adventsdörfle geschaffen, bei dem ja seit Jahre schon der Käse aus Arzúa angeboten und verkauft wird.

Begonnen hatte der Besuch der 25-köpfigen Delegation des Freundeskreises nach dem Flug am Donnerstag von Basel-Mulhouse mit einem Empfang und einem gemeinsamen Abendessen mit Begrüßung durch die Gemeinde Arzúa. Es folgte ein Ausflug am Freitag zum berühmten Wallfahrtsort Santiago de Compostela und dem Besuch einer Pilgermesse, zu der sogar der berühmte Botafumeiro, der riesige Weihrauchkessel, durch das gesamte Kirchenschiff geschwungen wurde.

Am Samstag und Sonntag war es nicht verwunderlich, das das gesamte Team über die Dauer des Käsefestes mit der Standbetreuung komplett eingespannt war. Etliche Niedereschacher hatten echte Rückenverspannungen infolge des andauernden Wurstaufschneidens. Als Belohnung stand dafür am Montag ein Ausflug in die Hafenstadt La Coruña auf dem Programm, bei dem man sich in geselliger Runde wieder vom Besucheransturm auf den Wurststand erholen konnte.

Zuvor jedoch, und auch dies durfte im Besuchsprogramm nicht fehlen, war von einer Abordnung dem früheren, inzwischen schwer erkranktem Bürgermeister Manuel Moscoso ein Präsent vom früheren Niedereschacher Bürgermeister Otto Sieber überreicht worden. Denn bekanntlich waren die beiden die eigentlichen Begründer dieser inzwischen beispielhaft gewachsenen Städtepartnerschaft.

Dass diese inzwischen weitaus mehr als nur eine urkundlich besiegelte Geschichte ist, zeigte sich an der durch die Niedereschacherin Julia Schunk wirklich beispielhaften organisatorischen Betreuung der Besuchergruppe über die gesamten sechs Tage. Schunk absolviert im Rathaus von Arzúa seit Ende Januar ein dreimonatiges Berufspraktikum im Rahmen ihres Studiums der Kulturwirtschaften.

Festa do Queixo

Jeweils am ersten Wochenende im März findet in Arzúa seit 42 Jahren von Freitag bis Sonntag die große Käsemesse Festa do Queixo statt, zu der rund 70 Aussteller ihre Käsespezialitäten aus ganz Spanien einschließlich der Balearen, aber auch aus Frankreich, Italien und Holland anbieten. Verbunden ist diese Messe mit einem riesigen Straßenfest, bei dem regionale Köstlichkeiten angeboten werden. Im musikalischen Begleitprogramm treten bekannte Musikgruppen Galiciens auf. Dabei wird mit südländischem Temperament auf Straßen und Plätzen getanzt und gesungen. Das Käsefest hat einen besonderen Bezug zu Niedereschach, ist aus ihm nach einem ersten Besuch dort doch die Idee erwachsen, im Schwarzwald auch mit dem Traditionsprodukt – dem Schwarzwälder Schinken – eine ähnliche Veranstaltung zu machen. Daraus ist letztendlich dann das Niedereschacher Schinkenfest entstanden. (gdj)