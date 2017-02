Niedereschach Freispruch ist beim Fischbacher Narrengericht ein Fremdwort

Hochwohllöbliches Narrengericht gibt sich gnadenlos und hat erstmals einen amtierenden Zunftmeister verurteilt. Angeklagter Alfons Müller lässt sich dagegen lieber im Bach wässern.

Niedereschach-Fischbach – Skandal beim 35. Fischbacher Narrengericht. Zum einen musste sich Fischbachs Zunftmeister Christoph Droxner schwere Vorwürfe von Chefankläger Edgar Schlenker anhören, was erstmals in der 35-jährigen Historie des hochwohllöblichen Narrengerichts dazu führte, dass ein amtierender Zunftmeister verurteilt wurde und zum anderen war mit Alfons Müller einer der fünf Angeklagten derart uneinsichtig, dass er sich lieber im kalten Glasbach wässern ließ, als sich länger die aus seiner Sicht zu 90 Prozent "völlig aus der Luft gegriffenen" Anschuldigen des Chefanklägers anzuhören. Da nicht alles "erstunken und erlogen" war, mischte aber auch Müller am Ende einige Eimer Altbadischen unter das Narrenvolk.

Letztlich kam wieder alles, wie es kommen musste: alle Angeklagten wurden wegen zum Teil hanebüchener Verfehlungen sowie "allerfötzigem Getue und Gehabe" gnadenlos verurteilt, obwohl der Verteidiger, Herbert Martini, wirklich alles versuchte, um für die teilweise bislang völlig unbescholtenen Angeklagten eine Verurteilung abzuwenden. Doch das Wort Freispruch ist Richter Klaus Hartmann wohl fremd. Mit bereits vorgefertigten Reimen, was rechtlich sicher bedenklich ist, begründete er seine Schuldsprüche. Da halfen den bedauernswerten Angeklagten Daniel Lipp, Mike Meister, Dominik Klein, Alfons Müller und Zunftmeister Christoph Droxner weder die verteidigenden Worte von Martini noch die eigenen Unschuldsbeteuerungen.

So wurde Lipp vorgeworfen, bei der Einfahrt in die eigene Garage das Auto seiner Franziska beschädigt und auch noch Fahrerflucht begangen zu haben und Vertreter der Narrenzunft und des Kirchenchores Cäcilienverein Fischbach durch die Veröffentlichung eines falschen Generalversammlungstermins ganz bewusst in die Irre geführt zu haben. Zudem sei er nicht in der Lage, mit einem Meterstab umzugehen, wie sich im Vorfeld der "Gugg am Bach" durch die Bestellung von Kabelrollen, die dann "wegen zu kleiner Türen in der Bodenackerhalle" nicht wie geplant als Stehtische verwendet werden konnten. Die Einlassungen von Lipp, wonach er gar nicht verurteilt werden dürfe, weil er die Vorladung nicht fristgemäß und auch nicht persönlich erhalten habe, wischte der Richter als "inhaltlosen Furz" vom Tisch.

Ähnlich ging es Mike Meister, der am Flughafen in Stuttgart, wegen eines in seinem Reisekoffer verpackten PC-Teils, einen Bomben- und Terroralarm ausgelöst habe. Ihn wollte der Chefankläger doch glatt in die frei gewordene Zelle von Uli Hoeneß stecken lassen.

Daniel Klein, der vor lauter Angst, dass ihm bei einer Mountainbiketour mit AH-Kollegen vor dem Übernachtungshotel sein teures Mountainbike gestohlen werden könnte, dieses deshalb mit auf sein Zimmer nahm und sich damit sogar "zudeckte" und zudem durch unachtsame Ascheentsorgung wegen einer brennenden Hecke für einen nächtlichen Großalarm und Feuerwehreinsatz gesorgt habe und so "spitz" auf seine Frau Teresa gewesen sei, dass er die Schlafzimmertür einrannte und sich dabei schwer verletzte, wurde ebenfalls verurteilt.

Turbulent zu ging es bei der Aburteilung von Alfons Müller, der sowohl den Richter als auch den Chefankläger hart aber letztlich erfolglos anging. So soll Müller auf alten Fotos Bilder seiner eigenen Hochzeit nicht mehr erkannt haben und auch nicht mehr gewusst haben, in welcher Fischbacher Kirche er einst seine geliebte Frau Margit geheiratet hat. Auch soll er, um einen im Sonderangebot im Media-Markt günstig erworbenen, aber viel zu großen Kühlschrank in die Wohnung bringen zu können, ganze Treppengeländer abgeflext und später wieder alles zusammengeschweißt haben. Und im Türkei-Urlaub soll er dort gekaufte Uhren geschmuggelt und im Koffer so gut versteckt haben, dass er sie daheim selber nicht mehr fand.

Zum Schluss war es dann Zunftmeister Christof Droxner, der als "Chef des Ganzen" für alles büßen musste, was seine Narren und seine Schriftführerin Patricia Boner verbockten. So haben die Narren doch tatsächlich dem Fischbacher Malermeister Christoph Feyer zum 80. Geburtstag gratuliert. Pech nur, dass Feyer bereits seinen 85. Geburtstag feierte. Im Gemeindeblatt 2016 luden die Narren zur Teilnahme am Fischbacher Talentwettbewerb 2015 ein. Dass der 42-jährige Droxner bei einer Narrenveranstaltung im Vorfeld des 44-jährigen Bestehens der Narrenzunft davon sprach, dass er sich noch gut an die Gründerjahre der Zunft erinnern könne, obwohl er damals noch gar nicht auf der Welt war, erstaunte nicht nur den Chefankläger. Nicht verzeihen konnte Schlenker, der diesen Job nebenberuflich schon 35 Jahre lang bekleidet, dem Narrenchef den im Vorfeld überall publizierten Hinweis auf das 34. Fischbacher Narrengericht am 23. Februar 2017, wo es gestern doch die 35. Auflage war.