Niedereschach Frauengemeinschaft feiert: Seit 100 Jahren der Motor der Dorfgemeinschaft

Die katholische Frauengemeinschaft Niedereschach ist eine wichtige Gruppierung in der Gemeinde. Die Gemeinschaft, in der Frauen aller Konfessionen stets willkommen sind, ist das ganze Jahr über sehr rege. Auch in ihrem 100. Jahr erfreut sich die Frauengemeinschaft einer enorme Beliebtheit gerade auch bei jüngeren Frauen. Derzeit sind es 140 Mitglieder aller Altersgruppen.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens sprach der SÜDKURIER mit Monika Reich vom Vorstandsteam.

Ein rundes und großes Jubiläum für die katholische Frauengemeinschaft Niedereschach. Woraus resultiert diese große Beliebtheit?

Dazu tragen ganz sicherlich Veranstaltungen wie das Frauenfrühstück bei, das wir seit 13 Jahren praktizieren. Dabei können Frauen einfach mit ihre Sorgen und Problemen austauschen, man wird sogar bedient und kann den Alltag mal hinter sich lassen. Und wir gehen auf die heutigen Wünsche und Interesse der Frauen aller Altersgruppen ein, ob mit einer ansprechenden Frauenfasnet oder aber für die jüngeren, die gerne tanzen, mit unserer Jazztanzgruppe. Dabei stehen grundsätzlich christliche Werte im Vordergrund wie gegenseitige Wertschätzung, Toleranz, Verständnis, Respekt. Jeder Mensch kann sich mit seinen Fähigkeiten bei uns einbringen, egal welcher Konfession oder Religion er angehört.

Was waren die Beweggründe für die Gründung der Frauengemeinschaft vor 100 Jahren und was sein die heutigen Ziele und Vorgaben?

Damals vor 100 Jahren vollzog sich zu unserer Gründungszeit ein tief greifender Wandel im Rollenverständnis von Frauen, worauf die Kirche mit einer Intensivierung der Frauenseelsorge und -bildungsarbeit reagierte. In deren Folge entstanden in den Pfarrgemeinden Frauen- und Müttervereine. Heute treffen wir treffen uns regelmäßig, um neue Ideen auszutauschen und zu verwirklichen. Dabei profitieren wir von unserer Unterschiedlichkeit durch ein großes Spektrum an Interessen. Wichtig ist uns, Gemeinschaft zu erleben.

Mit welchen Aktivitäten bringt sich die Frauengemeinschaft heutzutage in das kommunale Geschehen im Ort ein.

Einmal ist es das bereits erwähnte Frauenfrühstück, bei dem man sich austauscht, singt und betet, und zu dem immer wieder auch Referentinnen oder Referenten eingeladen sind, die verschiedene interessante Themen aufgreifen und mit den Frauen diskutieren. In der Wohnanlage am Eschachpark im Hildegard-Strohm-Stüble laden die Frauen regelmäßig alle Senioren und Männer und Frauen aus der Gemeinde zu einem offenen Kaffeetreff ein, um gemütlich zusammenzusitzen und zu plaudern. Das Jahresprogramm der Frauen folgt dem Kirchenjahr. So feiern wir die traditionelle Weiberfasnacht am Schmotzigen Dunstig im Katharinensaal. Zur Vorbereitung auf Ostern gestalten wir jedes Jahr eine Kreuzwegandacht und bieten einen Meditationsabend an. Regelmäßig gestalten wir Wort-Gottes-Feiern mit und laden zur Maiandacht ein. Mit den evangelischen Frauen der Gemeinde bereiten wir den Weltgebetstag vor und treffen uns einmal im Jahr zu einer Fußwallfahrt. Teilnahme am Dorffest, Kuchenbacken zu allen nur erdenklichen Gelegenheiten und Veranstaltungen wie Touratech-Travel-Event, Unterstützung der Vereine bei ihren Jubiläen und Großveranstaltung sowie die Unterstützung zahlreicher karitativen Organisationen mit Spenden aus unseren Veranstaltungen und Verkaufserlösen runden unsere Tätigkeit ab. Damit tragen die Frauen das ganze Jahr über dazu bei, die Dorfgemeinschaft lebendig zu halten.

Jubiläumstermine

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Frauengemeinschaft finden folgende Jubiläumstermine statt: