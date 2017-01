Niedereschach Frauenfrühstück zum Jubiläum-Auftakt

Frauengemeinschaft feiert ihr 100-Jähriges, Werner und Katja Reich berichten aus Brasilien

Niedereschach (gdj) Ein gelungener Start in die Veranstaltungsreihe zum 100-jährigen Bestehen der katholischen Frauengemeinschaft war ein großes Frauenfrühstück im Katharinensaal mit einem Lichtbildervortrag von Werner und Tochter Katja Reich von ihrem Besuch bei Patenkind Mariana in Brasilien. Mit einem unterhaltsamen Zwiegespräch zwischen Tochter Katja und Papa Werner fanden die beiden einen tollen Einstieg in das Thema mit Bildern von Mariana, als sie zwei Jahre als war. Damals hatte Werner Reich die Patenschaft für sie übernommen. Dabei bestaunte Tochter Katja die neuesten Bilder von Mariana, und wie sie inzwischen gewachsen war und meinte, dass es doch etwas Schönes sei zu sehen, wo und wie sie lebt, was aus ihr geworden ist, und ob er sie nicht einmal besuchen wolle?

Gesagt, getan, die Reise von Katja und Werner wurden gebucht, und genau vor einem Jahr flogen die beiden nach Brasilien, um ihr Patenkind und dessen Familie in Sapé, einer 50 000 Seelen-Gemeinde im Landesinneren bei Recive zu besuchen, verbunden mit einer anschließenden Rundreise durch den östlichen Teil Brasiliens mit Salvador, Rio de Janeiro und zu den berühmten Iguacu-Wasserfällen.

In Sapé, ihrem eigentlichen Reiseziel, sei auch unter Mithilfe der sizilianischen Schwester Lucia, die Werner Reich noch aus Villingen kennt, und mit Unterstützung des Eheleute Edgar und Tina Laufer aus Weilersbach inzwischen eine Einrichtung mit über 30 Mitarbeitern mit einem Verein zur Unterstützung bedürftiger Kinder samt Kinderhort und verschiedenen Häusern für Jugendliche entstanden. Unterstützt werde diese brasilianische Organisation inzwischen vom Freundskreis "Amigos de Alemanha – Kinderträume" mit Sitz in Villingen.

In Sapé waren Werner und Katja jedoch erst einmal von Schwester Lucia wie von einem Mutter empfangen worden und durften dann endlich ihr Patenkind in die Arme schließen. Die Lebensfreude bei spontanen Musikveranstaltungen von Straßenmusikanten, das pulsierende Leben Abends auf den Straßen, immer ein Lächeln, auch wenn die Leute unter ärmlichsten Verhältnissen leben, das waren die Eindrücke, die Werner und Katja Reich von ihrer Reise mit nach Hause brachten. "Vielleicht könnten wir daraus jede Menge lernen", so Werner Reich und auch die Vorsitzende der Frauengemeinschaft Monika schloss sich in ihrem Dank an Werner und Katja Reich dem an: "Einfach mehr miteinander reden, statt jeden Abend vor dem Fernseher zu sitzen".