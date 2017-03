Niedereschach Frauen freuen sich auf Schwester Teresa Zukic

Eine besondere Gast-Rednerin hält einen Vortrag bei der Frauengemeinschaft Niedereschach. Schwester Teresa Zukic spricht im Katharinensaal anlässlich der Jubiläumsveranstaltungen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Frauengemeinschaft Niedereschach feiert 2017 ihr 100-jähriges Bestehen. Jetzt steht eine weitere Jubiläumsveranstaltung an. Am Freitag, 24. März, wird die Buchautorin und Rednerin Schwester Teresa Zukic zu Gast in Niedereschach sein.

Die humorvollen und unterhaltsamen Vorträge von Schwester Teresa Zukic berührten schon tausende von Herzen. Die brillante Rednerin versteht es nicht nur, die frohe Botschaft lebensnah herüberzubringen, sondern zeigt auch einen heilsamen und motivierenden Umgang miteinander auf.

Schwester Teresa ist Millionen Menschen durch Fernsehauftritte, Musicals, Gottesdienste, Vorträge, Predigten und Bücher bekannt. Als Diplom-Religionspädagogin, ist sie eine gefragte Gastrednerin und macht seit Jahren als Manager-Trainerin Furore. Bei der vor Energie und Lebensfreude sprühenden Ordensfrau verbinden sich Redetalent, Humor, Offenheit und Begeisterung für den Glauben zu einer mitreißenden Persönlichkeit. „Sie hält keine langweiligen Vorträge zum Ab- oder einknicken, sondern überzeugt mit lebensnahen Hilfestellungen für den Alltag“, sagt Monika Reich von der Frauengemeinschaft. Die Niedereschacher Gruppe ist stolz, Schwester Zukic als Gast im Katharinensaal zu haben.

Die Veranstaltung richtet sich an Frauen und Männer aller Konfessionen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Katharinensaal, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.