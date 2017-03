Niedereschach Forum Niedereschach: Kleines Team stemmt beeindruckendes Programm

Das Forum Niedereschach zieht Bilanz in seiner Hauptversammlung. Sieben Aktive haben 35 Vorträge und Konzerte organisiert. Der Erfolg ist jedoch nicht ungetrübt: 1377 Teilnehmern steht ein Kassenminus von 5043 Euro gegenüber. Die Mitglieder nehmen es gelassen.

Die Aktiven im Forum Niedereschach sind eine kleine Gruppe. Gerade mal sieben Mitglieder zählt das Team unter dem Vorsitz von Annette Rienhöfer-Schweer. Die aktiven haben aber dennoch im vergangenen Vereinsjahr wieder eine hervorragende Arbeit geleistet. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant Café Bantle mehr als deutlich.

So bezeichnete die Vorsitzende den Veranstaltungskatalog im 20. Jahr des Forums als sehr attraktiv, vielfältig, eigenwillig und anspruchsvoll. "Im Vergleich zu den Vorjahren war es wieder ein überdurchschnittlich gutes, für uns sehr arbeitsintensives Jahr", sagte Rienhöfer-Schweer.

Die geringe Ausfallrate von sieben Prozent deute auf eine optimale Programmgestaltung hin. Das Programm komme dabei nicht nur optisch immer gut an. Im Trend liegen nach wie vor die verschiedenen Sprachkurse. Aber auch die sechs Kreativkurse sowie die verschiedenen Genießerkurse seien sehr gut angenommen worden.

35 Veranstaltungen seien umgesetzt worden. Und das mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 1377, was bedeute, dass fast jeder vierte Einwohner Niedereschachs an einer Forum-Veranstaltung teilgenommen habe. Optimal erreicht worden seien die Menschen dank einer hervorragenden Medienarbeit über Internet, Gemeindeblatt, örtliche Presse und Flyer sogar "über Grenzen hinweg". Nahezu alle Anmeldungen würden inzwischen online gebucht.

"Das Forum bewegt auch etwas", so die Vorsitzende. Veranstaltungen ohne Anmeldung seien zunehmend Vorträge auf Spendenbasis. Und da habe wie auch schon in den Jahren zuvor das Forum die Spenden an die unterschiedlichsten gemeinnützigen Hilfseinrichtungen wie Gefängnisseelsorge, Liso, Katharinenhöhe und Katholische Junge Gemeinde weitergeleitet.

In ihrem Ausblick verwies Schweer auf die nächste Veranstaltung, den traditionellen Niedereschacher Frühling am 2. April mit dem Querflötenquartett "L'Arte dei Flauti" unter dem Motto "Mit Klassik in den Frühling". Das Forum-Team sammele bereits wieder tatkräftig Vorschläge für das neue Programm 2017/18. Damit verbunden der Aufruf: "Das Forum könnten tatkräftige personelle Unterstützung gebrauchen." Wer also Lust und Laune hätte, sei im Forum-Team herzlich willkommen.

Im Jahresabschluss der Kassenchefin Renate Hauser stand ein Minus von 5043 Euro. Verursacht wurde der Verlust durch die beträchltichen Spenden in Höhe von 3180 Euro und das Minus von fast 2000 Euro beim vergangenen Niedereschacher Frühling. Auf die Frage von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, wie das Forum denn eine solche Negativsumme verkrafte, antwortet Hauser, dass das Forum noch über ein gesundes finanzielles Polster verfüge. Mehr als 20 Jahre lang sei richtig toll gewirtschaftet worden.

Sichtlich beeindruckt von der geleisteten Arbeit im Forum zeigte sich auch Bürgermeister Martin Ragg, der dem einstimmig entlasteten Team ein dickes Kompliment aussprach. Ragg zeigte sich auch erfreut darüber, dass im Ort bei der großen Vielfalt an Veranstaltungen doch sehr viele Talente und großartige Menschen vorhanden seien, die sich in diese Veranstaltungen einbringen. "Ein tolles ehrenamtliches Engagement – das Forum ist ein echtes Aushängeschild für unsere Gemeinde".

Seinen Lobesworten schloss sich auch der evangelische Pfarrer Peter Krech an, der eine immer gutes Verhältnis von Forum und Jakobusgemeinde besonders hervorhob: "Eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten hervorragend profitieren."



Vereinsjahr in Zahlen

In 23 Veranstaltungen und Kursen waren 291 Teilnehmer eingeschrieben oder angemeldet – ein Schnitt von zehn Teilnehmern pro Kurs.

38 Veranstaltungen (inklusive derer ohne Anmeldung) waren im Angebot; bei einer Ausfallrate von sieben Prozent konnten 35 realisiert werden.

Bei den zwölf Einzelveranstaltungen ohne Voranmeldung waren es 1086 Teilnehmer.

Es dominierten Vorträge über Reisen, Gesundheit und Zwischenmenschliches, außerdem Kabarett und Konzert (Niedereschacher Frühling) und Benefizveranstaltungen.

Bei den von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels geleiteten Neuwahlen wurde die bisherige Vorsitzende Annette Rienhöfer-Schweer einstimmig wiedergewählt. Für die aus dem Forum ausgeschiedene bisherige Schriftführerin Sabina Pankoke wurde Marlies Jerger einstimmig als Nachfolgerin gewählt.