Niedereschach Fischbachs Ortsmitte ist jetzt sicherer

Straßenmarkierungen in Fischbach helfen für mehr Verkehrssicherheit. Eltern und Autofahrer sind trotzdem in der Pflicht.

Bewährt haben sich die vor einigen Wochen aufgebrachten Straßenmarkierungen und eingerichteten Stoppstellen, die in der Fischbacher Ortsmitte für mehr Verkehrssicherheit sorgen sollen. Die bisherigen Rückmeldungen aus den Reihen der Bürgerschaft sind jedenfalls sehr positiv.

Was im Juni 2016 unter großer Beteiligung der Bürgerinitiative „Sicherer Schulweg Fischbach“, des Schulfördervereins, politischer Vertreter aus Fischbach sowie der Experten der Verkehrsschau vor Ort besprochen und erarbeitet wurde, hat ganz offensichtlich Hand und Fuß und die Sicherheitslage in der Ortsmitte verbessert, auch wenn nach Arbeiten zur Wasserversorgung die ersten Haltelinien bereits wieder fehlen. Und prompt sieht man bereits wieder Autofahrer, die von der Mohrenbrücke her kommend, die durch die Bauarbeiten unterbrochene Haltelinie in Richtung Sinkingen einfach geradeaus überqueren.

Dennoch freuen sich vor allem Bürgermeister Martin Ragg und Ortsvorsteher Peter Engesser sowie die Mitglieder des Ortschaftsrates über die vielen positiven Rückmeldungen aus den Reihen der Bevölkerung. Die Autofahrer halten sich an die durch die Markierungsarbeiten gut erkennbaren Orietierungslinien – dort, dort wo sie noch vollständig erhalten sind.

Aber auch die Eltern der Kindergartenkinder könnten noch einen Betrag zu mehr Verkehrssicherheit im dortigen Bereich leisten. Oft genug erweist sich die nach wie vor mitunter chaotische Parkdisziplin im Bereich des Fischbacher Kindergartens in den Zeiten, in denen die Eltern dort die Kinder vorbeibringen oder abholen, als großes Problem. Haufenweise laufen dort die Kinder dann zwischen parkenden Autos herum und können von den Autofahrern nicht gesehen werden, bemängelte beispielweise Gemeinderat Holger Tranzer in der jüngsten Sitzung des Fischbacher Ortschaftsrates. Wer sich für Verkehrssicherheit stark mache, müsse auch durch sein eigenes Verhalten eine gewisse Vorbildfunktion ausüben, so Tranzer damals. Sandra Schlenker von der Initiative „Sicherer Schulweg“ berichtete in diesem Zusammenhang, dass nach dem Unfall in der Fischbacher Ortsmitte viele Eltern ihre Kinder auch wieder zur Schule in den Bodenacker fahren. Sie versuche immer wieder, den Eltern zu erklären, dass diese durch ihr Verhalten auch eine gewisse Vorbildfunktion haben.

Verkehrssituation

Nach einem Unfall mit einem Kind in der Fischbacher Ortsmitte suchten im vergangenen Jahr alle Beteiligte nach einer Lösung, die dortige Verkehrssituation zu verbessern. Derzeit sei das durch die Fahrbahnmarkierungen sichergestellt. Man beobachte die Situation, so erläuterte Bürgermeister Martin Ragg jüngst, weiterhin intensiv. Besonderes Gefahrenpotenzial stellt dar, dass gleich mehrere wichtige regionale Verkehrsachsen in der Ortsmitte zusammenkommen und für eine unübersichtliche Situation sorgen. (pga)