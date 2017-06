Niedereschach Fischbacher Ortsvorsteher Peter Engesser 70 Jahre alt

Orkan Lothar bescherte ihm an Weihnachten 1999 einen stürmischen Start ins Amt. Das Vereinsleben im Ort liegt ihm seit jeher ganz besonders am Herzen.

Niedereschach – Am heutigen Mittwoch feiert der verdienstvolle Fischbacher Ortsvorsteher, Ortschaftsrat und Gemeinderat Peter Engesser seinen 70. Geburtstag. Im Landgasthof "Zum Mohren" wird der beliebte und engagierte Kommunalpolitiker seinen Ehrentag zusammen mit seiner Frau Margrit, seinen beiden Kindern, acht Enkelkindern, sowie weiteren Freunden, Verwandten, Bekannten und Vertretern der Fischbacher Vereine feiern.

Natürlich wird sich auch Bürgermeister Martin Ragg in die Schar der Gratulanten einreihen. Ragg schätzt die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem stets besonnenen, verlässlichen und fleißigen Fischbacher Ortsvorsteher, der bei den zurückliegenden Kommunalwahlen 2014 mit einem Traumergebnis Stimmenkönig in der Gemeinde wurde. Über diesen großartigen Vertrauensbeweis durch die Wähler freut sich Engesser bis heute. Ebenso über die im Rückblick 21 Jahre andauernde sehr gute kommunalpolitische und persönliche Zusammenarbeit mit dem früheren Bürgermeister Otto Sieber und seit sieben Jahren mit dem amtierenden Schultes, Martin Ragg.

Seit 1989 gehört Engesser dem Ortschaftsrat in Fischbach an, seit 1994 ist er Mitglied des Gemeinderates in Niedereschach und seit 1999 ist er Ortsvorsteher in Fischbach, nachdem er zuvor fünf Jahre lang stellvertretender Ortvorsteher war. Auch in den Fischbacher Vereinen ist Engesser seit Jahrzehnten dabei. Noch heute ist er aktives Mitglied des DRK-Ortsverbandes Fischbach, wo er 22 Jahre lang Bereitschaftsleiter war und deshalb auch zum Ehrenbereitschaftsleiter ernannt wurde. Auch bei den anderen Fischbacher Vereinen, die Engesser immer unterstützt, wo es nur geht, ist Engesser Mitglied, bei der Narrenzunft sogar Ehrenmitglied.

Auch beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist Engesser, in der Nachfolge von Hugo Stern, aktiv und wurde dort im Jahr 2015 mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Auch dem Geschichts- und Heimatverein Fischbach ist der Kommunalpolitiker eng verbunden. Er war es auch, der als absoluten Glücksgriff, den bis heute überaus engagierten und verdienstvollen Hans-Otto Wagner als Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins und Museumsleiter für die Tätigkeiten gewinnen konnte. Auch mit dem Angelverein ist er eng verbunden. So lässt er es sich nicht nehmen, Jahr für Jahr beim Anfischen und beim Fischerfest mit dabei zu sein und die Angler kennen ihn bei diesen Anlässen vor allem von dessen Rundgängen um den See, bei denen er die Angler mit Getränken versorgt.

Unvergessen ist für Engesser bis heute seine erste Amtshandlung als Ortsvorsteher am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999. Damals wütete der Orkan Lothar und Fischbach war in der Folge drei Tage ohne Stromversorgung. Im Schmiedesteighaus musste deshalb zusammen mit der Feuerwehr und dem DRK unter Federführung von Engesser eine Notversorgung für die Bürger eingerichtet werden.

Die Fischbacher Bürger und Vereine waren und sind dem Ortsvorsteher seit jeher eine Herzensangelegenheit. "Die Organisationen und Vereine leisten unheimlich viel. Deshalb ist es mir wichtig, sie zu unterstützen, wo es nur geht", so Engesser. Ebenso liegen ihm seine Besuche und Grußworte bei persönlichen Festen der Bürger, wie diamantene oder goldene Hochzeiten und runde Geburtstage, am Herzen, genauso wie Vereinsjubiläen und die Hauptversammlungen der Vereine, bei denen Engesser, wann immer es geht, persönlich anwesend ist. Und bei seinen Gratulationsbesuchen bei runden Geburtstagen ist er bekannt für seine Erinnerungsurkunden mit persönlicher Widmung.

Als handwerklich begabter Maler ist Engesser bei den Vereinen auch immer gefragt, wenn es irgendwo in öffentlichen Gebäuden und Vereinsräumen etwas zu Renovieren und zu Malen gibt. Wie selbstverständlich ist es auch für ihn, auf die größeren Veranstaltungen und Feste in Fischbach an allen fünf Ortseigängen mit von ihm beschrifteten Tafeln hinzuweisen. Und er ist es auch, der diese Tafeln mehrmals jährlich eigenhändig installiert und wieder abmontiert. Dasselbe gilt für die Geschwindigkeitsmessanzeigetafel in den Fischbacher Straßen. Die Narrenzunft unterstützt Engesser beim Wagenbau. Auch der schmucke Maibaum in der Ortsmitte entstammt seiner Idee und Tatkraft. Engesser ist erst seit dem 2. Mai, also mit fast 70 Jahren, beruflich offiziell in den Ruhestand getreten. Über die derzeit viel diskutierte und kritisierte Rente mit 67 kann der Jubilar nach 55 Arbeitsjahren daher nur müde lächeln.

Sehen lassen kann sich auch die kommunalpolitische Bilanz des Geburtstagkindes. Diese reicht von der Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten über die Sanierung des Schmiedesteighauses, viele Investitionen im Bereich der Wasserversorgung, Tiefbaumaßnahmen sowie Straßen- und Feldwegesanierungen bis ganz aktuell hin zum neuen Hallenboden in der Bodenackerhalle, der Innensanierung der Fischbacher Schule, dem Anschluss der Gemeinde an das schnelle Internet oder auch den neuen Parkplätzen vor der Bodenackerhalle.

Auf seine Zukunft angesprochen will sich Engesser nun als Rentner vermehrt seinem Hobby, der Gartenarbeit, widmen. "Ein Garten ohne Blumen ist wie ein Leben ohne Liebe", so Engesser voller Freude über seinen schmucken Garten hinter seinem Wohnhaus mit einem Augenzwinkern in Richtung seiner Frau Margrit.

Auch könnte er sich vorstellen, dass er mithilft, beim Bouleplatz in der Fischbacher Ortsmitte einen kleinen Pavillon zu erstellen. "Der würde gut dort hinpassen", so der Jubilar. Ob er 2019 bei den Kommunalwahlen noch einmal antritt, das ließ Engesser auf Nachfrage offen. Das werde er sich in Ruhe überlegen.