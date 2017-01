Niedereschach Fischbacher Musiker stehen vor Jubiläum

2018 wird das 90-jährige Bestehen gefeiert – dazu will der Verein nach 25 Jahren neue Uniformen anschaffen

Niedereschach – Auf ein abwechslungsreiches Jahr 2016 konnte der Musikverein Fischbach bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthof Zum Mohren zurückblicken. Sämtliche Berichte fielen positiv aus. Einziger Wermutstropfen war die Tatsache, dass man im Jahr 2016 keine neuen Jungmusiker werben konnte sowie eine langwierige Erkrankung von Dirigent Martin Pütz, dem man seitens des Musikvereins gute Besserung wünschte. Infolge der Erkrankung von Pütz konnte dieser auch nicht das Jahreskonzert leiten, bei dem die Stadt- und Bürgerwehrmusik aus Villingen als hochkarätiger Konzertpartner mit dabei war. Dank Verbandsdirigent Matthias Mayer vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar, der kurzfristig einsprang und das Konzert dirigierte, konnte jedoch auch dieser musikalische Höhepunkt mit Bravour gemeistert werden.

Im Bericht von Schriftführerin Susan Stern wurden die Aktivitäten 2016 noch einmal in Erinnerung gerufen. Insgesamt wurden 47 Proben gehalten, hinzu kamen über 20 Auftritte und eigene Feste wie das Maifest oder das Kilbigfest. Finanziell steht der Musikverein auf gesunden Beinen, wie sich im Bericht von Kassenchefin Gabriele Teiss zeigte. Sie konnte von einem Plus und einem soliden Kassenstand berichten, den man auch benötigen wird, denn im kommenden Jahr möchte sich der Musikverein nach über 25 Jahren wieder einmal neue Uniformen anschaffen, auch mit Blick auf sein 90-jähriges Bestehen 2018. Einige ganz besondere Veranstaltungen sind im Jubiläumsjahr geplant. Die Prüfer Berthold Stern und Lukas Lipp bescheinigten Teiss eine vorbildliche Kassenführung.

Einen breiten Raum nahmen die Ausführungen der Vorsitzenden Esther Roth sowie der für den Jugendbereich verantwortlichen Birgit Kaltenbach ein. Derzeit befinden sich 18 junge Menschen zwischen neun und 22 Jahren in Ausbildung, und die Kooperation mit dem Musikverein Weilersbach im Jugendbereich funktioniert gut. Esther Roth gab bei ihren Ausführungen einen Einblick in die umfangreiche Arbeit im Vorstand. Sie bezeichnete es als ärgerlich, dass von der Politik immer wieder die Wichtigkeit des Ehrenamtes hervorgehoben werde, man den Vereinen in der Praxis aber immer mehr bürokratische Hürden in den Weg lege, was letztlich auch dazu führe, dass immer weniger Menschen bereit seien, sich im Vorstand eines Vereines zu engagieren. Deutlich machte dies Roth am Beispiel der Sicherstellungsvereinbarung mit dem Jugendamt in Bezug auf "Sexuelle Gewalt". Eigentlich eine gute Sache, doch Dokumentationspflichten und das Protokollieren und Beantragen von erweiterten Führungszeugnissen verursachen viel Arbeit. "Bürokratie erleichtert ehrenamtliche Arbeit nicht", so die klare Aussage von Roth.

Sehr zufrieden zeigte sich Roth in Vertretung von Dirigent Martin Pütz mit dem Probenbesuch im Jahr 2016, der bei guten 80 Prozent lag. Besonders herzlich dankte die Vorsitzende ihrem gesamten Vorstandsteam für die großartige Unterstützung. In ihren Dank bezog sie ausdrücklich auch die Musikerinnen und Musiker mit ein, ebenso wie die vielen helfenden Hände bei den eigenen Festen. Stellvertretend für die vielen Helfer überreichte sie als Dank Blumen an das Dekorationsteam Silvia Käfferlein und Irene Flaig. Ein ganz besonderer Dank galt Vizedirigent Albert Roth, der wegen der Erkrankung von Dirigent Martin Pütz im abgelaufenen Jahr sehr stark gefordert war, ebenso wie der zweite Vizedirigent Robert Lipp. Auf Antrag von Ortsvorsteher Peter Engesser wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Mit Freude verkündete er, dass seitens der Gemeinde die Vereinszuschüsse für das Jahr 2017 gesichert sein. Immerhin gebe die Gemeinde Niedereschach jährlich rund 123 000 Euro an Leistungen aus – dazu gehören auch die Vereinszuschüsse und der Zuschuss für die Jungmusikerausbildung.

Unter Federführung von Engesser konnten auch die Neuwahlen zügig und schnell abgewickelt werden. Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden die Vorsitzende Esther Roth, Schriftführerin Susan Stern, die aktiven Beisitzer Ramona Himmelsbach und Daniel Lipp sowie die passive Beisitzerin Birgit Kaltenbach.

Bei den Ehrungen konnte Esther Roth gleich fünf Mitglieder für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernennen, darunter mit Ausnahme von Otto Eigeldinger vier Männer, die früher allesamt einmal aktiv im Musikverein Fischbach musiziert haben.

Im Frühjahr 2018 ein Auftritt der Villinger Kumedie, bei der es viel zu lachen geben wird.