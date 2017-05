Niedereschach Fischbacher Jugendclubchef verabschiedet

Jakob Storz hat Vereinsgeschicke über viele Jahre maßgeblich mitgestaltet

Nach neun Jahren im Vorstand des Jugendclubs Fischbach (JCF), davon sechs Jahre als Vorsitzender, wurde Jakob Storz verabschiedet. Zuletzt war er noch als Beisitzer dabei und unterstützte seinen Nachfolger Adrian Petrolli bei der Einarbeitung. Petrolli rief im Namen aller Vorstandsmitglieder und aller Mitglieder bei der offiziellen Verabschiedung die großen Verdienste von Jakob Storz um den Jugendclub in Erinnerung. Storz sei ein Vorbild für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so Petrolli. Im Namen des JCF überreichte er Storz eine erinnerungsträchtige Bildercollage. Jakob Storz dankte herzlich. "Ich bin wahnsinnig stolz darauf, was wir alle gemeinsam geleistet haben", so Storz. Bild: Albert Bantle