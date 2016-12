Niedereschach Fischbacher Josef Roth feiert seinen 90. Geburtstag

Der Fischbacher ist tief in der Gemeinde verwurzelt und vielen Vereinen verbunden.

Im Herzen jung geblieben, feierte nun der Fischbacher Josef Roth seinen 90. Geburtstag. Im Kreise der Familie und zusammen mit Vertretern der Fischbacher Vereine, in denen Roth seit Jahrzehnten Fördermitglied ist, wurde dieser Ehrentag nun, bestens bewirtet von Berthold Weißer im Landgasthof "Zum Mohren" ausgiebig gefeiert. Mit dabei waren auch die Mitglieder der Fischbacher Seniorenmundharmoniker mit Inge Hezel an der Spitze. Sie umrahmten die Feier musikalisch mit einem flotten Geburtstagsständchen und Inge Hezel dankte dem Geburtstagskind für die immer großartige Unterstützung und das Mitwirken bei den Fischbacher Senioren.

In die Schar der Gratulanten reihten sich auch Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg und Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser ein. Sie übermittelten zudem die besten Geburtstagsgrüße seitens des Gemeinderates und des Fischbacher Ortschaftsrates. Peter Engesser überreichte dem Jubilar eine Urkunde mit persönlicher Widmung und hielt die Geburtstagslaudatio. Als echtes Fischbacher Kind am 27. Dezember 1926 in schwierigen Zeiten auf dem Pfaffenberg geboren und ein Leben lang wohnhaft, sei das Leben von Josef Roth geprägt gewesen von viel Arbeit und Schaffenskraft für seine Familie und die Fischbacher Dorfgemeinschaft. "An dieser Stelle bin ich unserem lieben Josef Roth dankbar für das Geleistete in der Vergangenheit", so Engesser. Roth genieße bei den Fischbacher Vereinen hohe Anerkennung, was sich auch darin ausdrücke, dass er bei verschiedenen Vereinen Ehrenmitglied sei.

Als gelernter Wagner sei Roth, auch heute noch in seiner Werkstatt zu Gange. Dass Roth ein hervorragender Handwerker ist, habe er schon vielfach bewiesen. Als ein Paradebeispiel nannte Engesser das vom Jubilar in großartiger und mühevoller Handarbeit geschaffene Holzpferd, das den Göpel im Heimatmuseum in Fischbach bildlich gesehen antreibt. Auch bei den Fischbacher Senioren sei Josef Roth zusammen mit seiner für ihren kernigen Humor bekannten Frau Klara seit vielen Jahren dabei, wobei seine Frau fast jedes Jahr bei der Seniorenfastnacht auftrete und Roth selbst habe, solange es ihm gesundheitlich möglich war, als aktives Mitglied die Fischbacher Seniorenmundharmoniker bereichert. Auch bei vielen Festen habe Roth immer wieder mit Hand angelegt, wenn die Vereine Hilfe brauchten. Vor allem auch im Fischbacher Heimatmuseum sei Roth dabei immer wieder ganz vorne mit dabei gewesen und habe mit angepackt, wenn ein guter Handwerker gebraucht wurde. Stolz ist der Jubilar auf seine ganze Familie mit Ehefrau Klara, Sohn Stephan und Tochter Luzia sowie seinen sieben Enkel – und neu Urenkelkindern.

Ein Wunsch einte alle Gratulanten: weiterhin eine gute Gesundheit und noch viele schöne Jahre zusammen mit Frau Klara auf dem Pfaffenberg. Und Peter Engesser fügte an: "Es sind nicht die Jahre, die im Leben zählen, sondern das Leben in den Jahren".