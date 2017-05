Niedereschach Feuerwehr in Sorgen: Immer weniger Brandschützer

Die Zahl der Aktiven sinkt innerhalb von zwei Jahren von 90 auf 76. So die Sicherheit der Gemeinde Niedereschach zu garantieren, ist teilweise schwierig.

Niedereschach – Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die von Gesamtkommandant Jürgen Seemann vorgestellte Feuerwehrkonzeption 2020 mit dem Feuerwehrbedarfsplan. Dabei kam auch die schwierige Personalsituation der Wehr zur Sprache.

Bürgermeister Martin Ragg wies darauf hin, dass die Feuerwehrkonzeption 2020 ein ganz wichtiges Dokument sei, beispielsweise wenn die Gemeinde Zuschussanträge stelle, genauso aber auch für die Arbeit im Gemeinderat und für die Verwaltung. Insgesamt gehe es da um sehr viel Geld. Es sei großartig, dass die Gemeinde für die Konzeption nicht eine teure Fachkraft engagieren musste, sondern dass die Feuerwehr die Pläne selbst erstellt habe.

Jürgen Seemann stellte die Konzeption vor, die noch von seinem Amtsvorgänger Ralf Emminger erstellt und im vergangenen Jahr von der jetzigen Führungsmannschaft noch einmal verfeinert worden war. Seemann wies darauf hin, dass die Gemeinde so mit Blick auf die nächsten zehn Jahre besser planen könne. Ausführlich ging er auf die Verkehrs-Infrastruktur in der Gesamtgemeinde ein. Er wies darauf hin, dass bei Einsätzen oft nicht genügend Ausweichstraßen vorhanden sind. Vor diesem Hintergrund wäre die Südumfahrung für Niedereschach mehr als sinnvoll, so Seemann.

Sorgen macht sich die Wehr in Anbetracht der Personalsituation. So sei die Zahl der aktiven Feuerwehrleute von noch 90 im Jahr 2014 auf 76 zurückgegangen. Dies zeige, dass die Feuerwehr mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen habe, und dies trotz einer sehr gut funktionierenden Jugendfeuerwehr. Dies sei bedenklich, wenn es um die Erreichung bestimmter Schutzziele tagsüber von 7 bis 17 Uhr gehe. Tagsüber liege die Quote in Niedereschach noch bei 81 Prozent im Schutzziel 1. Im Schutzziel 2 seien es noch 63,3 Prozent, ein bereits bedenklicher Wert. Bei der Schutzzielbestimmung werden Qualitätskriterien, differenziert nach Einsatzarten festgelegt, in welcher Zeit und mit wie viel Mannschaft und Gerät die Feuerwehr am Schadensort eintreffen soll.

Laut Konzeption müsste die Feuerwehr wegen der hohen Häuser im Ort eine Drehleiter besitzen. Es sei jedoch vermessen, nun eine Drehleiter von der Gemeinde zu verlangen, so der Kommandant. Gut gewappnet sei die Wehr dagegen, wenn es um Ereignisse wie Sturm, Hochwasser und Schnee gehe. Erfreulicherweise habe die Gemeinde für den Hochwasserschutz Geld bereitgestellt. Auch die Fahrzeugkonzeption wurde von Seemann vorgestellt. Eigentlich müsste laut Konzeption im Jahr 2018 das Tanklöschfahrzeug (TLF 616/25), Baujahr 1993, wieder ersetzt werden. Das Fahrzeug sei jedoch noch in einem so guten Zustand, dass man diese Neuanschaffung bis 2020 verschieben könnte.

Fragen von Gemeinderat Armin Müller bezüglich der Zufahrten zu den hohen Häusern oder einer Zusammenarbeit bei der Beschaffung einer Drehleiter mit Dauchingen, Deißlingen und Niedereschach, die von Werner Reich angeregt wurde, beantwortetet Seemann fachkundig. Und nachdem Manuela Fauler darum gebeten hatte, angesichts der aktuellen Diskussion über die Dienstkleidung der Feuerwehr diese auch einmal vorzustellen, kamen Jürgen Seemann und seine Stellvertreter diesem Wunsch gerne nach.

Viel Verantwortung

In Niedereschach gibt es rund 6000 Einwohner, 124 Hektar Wohngebiete, 29 Hektar Gewerbegebiete, 1333 Hektar Wald und auch einige besondere Gebäude, wie das Hochhaus in der Öschlestraße. Hinzu kommen 35 Aussiedlerhöfe, das Pflegeheim, das betreute Wohnen sowie Tiefgaragen. Dies alles kann im Ernstfall die Feuerwehr vor große Probleme stellen. Aktuell besteht die Gesamtfeuerwehr Niedereschach noch aus den zwei Abteilungen Niedereschach und Fischbach mit insgesamt 66 Mitgliedern – davon 76 Aktive, 40 Jugendfeuerwehrmitglieder und 50 Mitglieder der Altersmannschaft. (gdj)