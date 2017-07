Niedereschach Familien stehen jetzt ganz klar im Zentrum

Niedereschacher Kindergarten widmet sich und seinen Namen um, viele Partner sind nun aktiv mit an Bord.

Niedereschach – In großem Rahmen wurde der bisherige katholische "Pater-Edgar-Weinmann-Kindergarten" in Niedereschach in "Pater-Edgar-Weinmann-Familienzentrum" umbenannt. Im Mittelpunkt standen dabei ein von den Kindergartenkindern selbst gestalteter Familiengottesdienst, ein bunten Rahmenprogramm und Ansprachen von Kindergartenleiterin Margit Lauer, Diakon Stefan Fornal, dem Fachberater des Diözesancaritasverbandes, Bernd Pantenburg, Bürgermeister Martin Ragg, der Kindergarten-Geschäftsführerin der katholischen Verrechnungsstelle, Elvira Gaus, und der Vorsitzenden des Elternbeirates, Anja Nelke.