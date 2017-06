Niedereschach Erfolg lässt Niedereschacher Twirler finanziell trudeln

Die Reisen zu EM und WM gehen ordentlich ins Geld, jetzt werde dei Mitgliedsbeiträge heraufgesetzt. Finanzstarke Sponsoren aber werden für den Verein immer wichtiger.

Niedereschach – Auf ein turbulentes Jahr mit Hochs und Tiefs, wie sich die Vorsitzende Stepahnie Sauter ausdrückte, blickte die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG) Niedereschach bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim in der Kulturfabrik zurück.

Sportlich hatte die TTSG sowohl national wie international wieder schöne Erfolge zu verzeichnen. Man hat sich auch innerhalb der Vereinsgemeinschaft Niedereschach engagiert, sei es bei der Brotspende, dem Eschachfestvial oder dem Jubiläum des Musikvereins Niedereschach, hat erfolgreich die Deutsche Twirlingsportmeisterschaft in der Eschachhalle organisiert und war beim bunten Nachmittag der Gemeinde für die Senioren aus der Gesamtgemeinde ein würdiger und liebenswerter Gastgeber.

Was der TTSG Sorgen bereitet, sind die Finanzen und fehlende Sponsoren. Grund hierfür sind ausgerechnet die großartigen sportlichen Erfolge und die damit verbundenen Startberechtigungen von Twirlerinnen der TTSG bei internationalen Turnieren wie EM und WM. Fahrten, Übernachtungen und Aufenthalte bei diesen Auslandsauftritten verschlingen viel Geld, wie Kassenchefin Sabine Metzger betonte. Rund 17 000 Euro hat der Sportbetrieb im abgelaufenen Jahre gekostet. Geld, das nicht durch die Eltern- und Mitgliedsbeiträge, den Eigenanteil der Sportlerinnen, eigene Festivitäten und Unterstützung von Sponsoren, denen man sehr dankbar ist, aufgebracht werden konnte.

Vor diesem Hintergrund musste Metzger für das abgelaufene Vereinsjahr von einem Minus in der Kasse berichten. Zwar verfügt die TTSG noch über einen soliden Kassenstand, da man in diesem Jahr jedoch noch sehr viel unterwegs ist, machte Metzger deutlich, dass man sich etwas einfallen lassen sollte: „Wir müssen etwas tun, sonst geht es an den Geldbeutel der Eltern und von den Erlösen unserer Feste können wir nicht leben“, so Metzger, die wie die gesamte Vorstandschaft hofft, dass es gelingen wird, weitere Sponsoren zu finden, damit möglichst alle Kinder- und Jugendlichen ihren geliebten Twirling-Tanz-Sport ausüben können, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern.

Angesichts der knappen Finanzen wurde auf Vorschlag des Vorstands erstmals seit vielen Jahren eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 20 Euro pro Jahr und Person beschlossen. Einzelpersonen zahlen demnach statt bisher 35 Euro nun 55 Euro pro Jahr, wenn zwei Personen aus einer Familie Mitglied sind, müssen nun je Person 50 Euro und bei drei Personen aus einer Familie je Person 45 Euro entrichtet werden.

Dass Sabine Metzger einmal mehr einen vorbildlichen Kassenjob gemacht hat, bescheinigten ihr die Prüfer Julia Marksteiner und Ralf Epperlein. Vorsitzende Stephanie Sauter und Schriftführerin Bianca Weiß, deren Bericht von Sonja Schütz verlesen wurde, gingen bei ihren Ausführungen auf die vielen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr 2016/2017 ein. Sauter war es zudem ein großes Anliegen, allen zu danken, die sich im abgelaufenen Jahr in irgendeiner Weise um die TTSG Niedereschach verdient gemacht haben und nannte dabei eine Vielzahl von Namen, angefangen vom Trainer- und Betreuerstab rund um Daniela Neu über die Mitglieder des Vorstands bis hin zu den Sponsoren wie Ralf Epperlein, der neue Trainingsanzüge für die TTSG gestiftet hat. Insgesamt, so Sauter, sei sie mit dem abgelaufenen Jahr sehr zufrieden gewesen, mit einer Ausnahme: beim Abbau nach dem Eschachfestival sei man nur zu dritt gewesen – und so etwas gehe einfach nicht.

Bei der auf Antrag von Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg einstimmig erfolgten Entlastung des Vorstands betonte der Schultes, dass die Gemeinde Niedereschach stolz auf die TTSG sein könne. "Machen Sie weiter so. Ich finde es großartig, wie es bei der TTSG läuft“, so das Gemeindeoberhaupt.