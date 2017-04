Niedereschach Erdgasnetz in Kappel wächst weiter

Erdgasnetz in Kappel wächst weiter

Ulrich Köngeter und Ottmar Warmbrunn von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen informieren über den geplanten Ausbau

Über den Fortgang des Ausbaus des Erdgasnetzes in Kappel berichteten in der jüngsten Ortschaftsratssitzung der Leiter der Stadtwerke Villingen-Schwenningen, Ulrich Köngeter und sein Netzvertriebsleiter Ottmar Warmbrunn. Demnach habe man in Kappel bekanntlich bereits vor über zehn Jahren, im Jahr 2006, innerörtlich mit dem Bau des Erdgasnetzes begonnen, ohne das eine Zuleitung vorhanden war. Man habe dafür noch auf den Bau des Geh- und Radweges gewartet, im Zuge dessen die Zuleitung verlegt werden sollte.

2012 sei dann der Anschluss an das Erdgasnetz gekommen und bis zum heutigen Datum seien insgesamt 4870 Meter Gasleitungen im Ort verlegt worden. 51 Häuser verfügen bereits über einen Hausanschluss.

Im Jahr 2017 seien die geplanten Maßnahmen eher bescheiden, ergänzte Ottmar Warmbrunn. Lediglich eine kleine Netzerweiterung sei in einer neu zu erschließende Straße am Brestenberg mit etwa 70 Metern geplant. Die Planung habe sich jedoch inzwischen herumgesprochen und nach weiteren Anfragen sollen nun 2018 die restlichen 150 Meter im Brestenberg verlegt werden. Somit sei die Straße dann komplett versorgt. Die Baumaßnahmen werden mit der Gemeinde koordiniert und terminiert.

Die Anwohner werden von der SVS rechtzeitig über die geplante Baumaßnahme informiert und erhalten ein Angebot für einen Hausanschluss. Sollten sich Anwohner anderer Straßen ebenfalls für einen Hausanschluss interessieren, werden diese gebeten, sich mit Ottmar Warmbrunn von der SVS telefonisch unter 07721/405 046 40 oder per Mail unter ottmar.warmbrunn@svs-energie.de in Verbindung zu setzen.