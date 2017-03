Niedereschach Eltern interessiert am richtigen Lernen

Viele Zuhörer verfolgen Vortrag von Erziehungswissenschaftler Peter Struck. Lob für badische Schulen

Niedereschach (gdj) Mit einer höchst interessanten Reise zu den verschiedenen Schulstandorten Deutschlands und Europas faszinierte in einem über zweistündigen Vortrag der Hamburger Erziehungswissenschaftler Professor Peter Struck in der prallvollen Mensa der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in Niedereschach. Er sprach über verschiedene Lernmethoden und die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung.

Eingeladen hatten der Gesamtelternbeirat und der Förderverein der Schule. Rektor Peter Singer wie auch Roland Lauer vom Förderverein waren sichtlich überrascht über die gute Resonanz.

Wie lernen Kinder heute in einer digitalen Kinderwelt? Dies war das Thema des Abends. Die Eltern erfuhren dabei, dass drei- bis fünfjährige Kinder zuhause nur über Rituale lernen. Es werde laut Struck für Kinder gerade in diesem Alter in unserer Gesellschaft immer schwieriger wird, sich eine funktionierende Anstrengungskultur anzueignen, also sich Mühe zu geben und sich eine funktionierende Ordnungskultur anzueignen. Die letzte Chance dazu bestehe im Alter von fünf Jahren. Deshalb hätten zum Beispiel Bayern und Hamburg die Flex-Klassen eingeführt, also Vorschulklassen bereits für Fünfjährige.

Struck betonte außerdem, dass Schüler grundsätzlich nur das lernen wollen, was sie für wichtig halten. Deshalb müsse man das, was sie lernen sollen, auch wichtig machen. Es solle auch immer mit irgendetwas verknüpft sein wie Bewegung, Musik, Singen oder Theater. Am schlechtesten sei es, wenn Lernen mit Angst verknüpft ist.

Als positives Beispiel bezeichnete Struck die Primaria-Schule der Gemeinde Horn im Schweizer Kanton St. Gallen. Sie gilt nach Auffassung von Schulexperten als erfolgreichste Schule der ganzen Welt. Die Schüler seien dort in zwei Klassen eingestuft. Einmal die vier bis etwa achtjährigen, in der zweiten die älteren bis zum Abschluss der in der Schweiz sechsjährigen Grundschule. Die Kinder lernten dort in erster Linie zusammen und voneinander.

Nach dem Pisa-Schock im Jahr 2001 habe sich in Deutschland allerdings gehörig was bewegt, so Struck. Man habe sich gefragt, was machen die bei internationalen Studien besonders erfolgreichen Länder wie Finnland, Schweden oder Kanada anders? Rund 42 000 Schulen gibt es in Deutschland, davon seien mittlerweile etwa 5000, zur Hälfte allerdings Privatschulen, schon wieder besser als die besten finnischen Schulen. Exzellente Schulen seien gerade im Süden von Baden angesiedelt, im Bereich Bodensee.

Bewirtet wurden die Zuhörer des Abends von den Schülern der Klassen acht und neun, die mit dem Erlös ihre Abschlussfahrt mitfinanzieren.