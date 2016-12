Niedereschach Eine Niedereschacherin in Afrika

Maria Werner engagiert sich an Schule in Südafrika. Sie nimmt am Missionar auf Zeit-Programm teil

Mit ihrer Tätigkeit im Rahmen des Projektes Maz (Missionar auf Zeit) an der "Little Flower School" in Ixopo in Südafrika erfüllt sich die junge Niedereschacherin Maria Werner einen jahrelang gehegten Traum. Gleichzeitig tritt sie damit in die Fußstapfen ihres Onkels, dem 2009 verstorbenen Niedereschacher Missionar Pater Edgar Weinmann. Kurz vor Weihnachten hat sich die junge Missionarin aus Afrika gemeldet und berichtet, wie es ihr bisher ergangen ist. "Ich bin nun schon seit etwas mehr als drei Monaten hier und kann es kaum glauben, dass die Zeit so schnell vorbei geht. Gestern saß ich doch gefühlt erst noch im Flieger und jetzt steht Weihnachten schon vor der Türe", schreibt sie. Sie habe in dieser Zeit viele neue Erfahrungen sammeln können.

In der Schule sei ihr mittlerweile schon sehr viel Verantwortung übertragen worden. Sie unterrichte selbstständig in Mathematik und überwache auch Klassenarbeiten. Ihr Lehrer schaue hin und wieder in den Unterricht rein und verschwinde dann wieder, da sie alles im Griff habe. "Das war für mich am Anfang eine große Herausforderung, denn ich musste für mich einen Mittelweg zwischen den Methoden freundlich und streng finden", sagt Maria Werner. Das sei nicht sehr leicht. Die Schüler sehen, dass sie noch sehr jung und unerfahren ist und wollen deshalb jede Möglichkeit ausnutzen, um vom Unterricht abzulenken. Nach den Unterrichtseinheiten, erzählt Werner, sei sie meist sehr erschöpft, denn solche Schulstunden seien ziemlich anstrengend. 40 Schüler in einer Klasse und dazu noch Schüler, die oft Zulu, sprechen seien schon eine Aufgabe.

Mitte Oktober gab es viele Events in der Schule an denen sie mit Freude teilgenommen habe. Unter anderem der "Awards-day", bei dem Auszeichnungen für Klassenbeste, Stufenbeste, Beste in einem bestimmten Fach oder freiwilligen Tätigkeiten in der Schule verteilt werden. Rund 700 Schüler haben daran teilgenommen. "Eine Stimmung, wie bei dieser Preisvergabe in dieser Turnhalle, habe ich noch nie in einer Schule erlebt", berichtet die Niedereschacherin.

Nach jeder Preisvergabe haben die Schüler gepfiffen, geklatscht und gejubelt, so dass man schon fast einen Gehörschutz gebraucht habe. Zwischendurch wurden immer mal wieder Lieder gesungen. Unter anderem auch die Nationalhymne, was sie sehr bewegt habe, weil die Schüler voller Freude und aus dem Herzen heraus singen.

Eine weitere, her traurigere Erfahrungen, die die Niedereschacherin gemacht hat, ist das Problem der Arbeitslosigkeit. Es sei teilweise sehr schwer, Arbeit zu finden, selbst wenn man sein Abitur bestanden habe, berichtet Maria Werner.

Wie engagiert die junge Niedereschacher Missionarin auf Zeit ist, zeigte sich erst jüngst, als sie bei einer Schülerin bemerkte, dass etwas nicht stimmt und deshalb auf die Schülerin zuging. Später habe ihr die Schülerin erzählt, dass sie in letzter Zeit schlimme Träume über ihre verstorbene Mutter habe und deshalb Angst habe zu schlafen. Werner ließ die Schülerin an diesem Nachmittag in ihrem Bett schlafen, hat ihr leise Musik angemacht und ihr versprochen, auf sie aufzupassen. Am Abend führten Schülerin und Missionarin dann ein intensives Gespräch über das weiterer Leben der Schülerin, die gerade erst ihr Abitur abgeschlossen hatte und vor vielen Fragen gestanden habe, zum Beispiel, ob sie studieren wolle und wie das finanziert werden kann.

Denn die Mutter sei verstorben, der Vater sitze im Gefängnis und die Großmutter, bei der die Schülerin momentan wohne, sei krank. "Muss ich auf der Straße leben oder wird sich Gott um mich Sorgen", fragte deshalb die Schülerin. Solche Probleme oder Fragen wie diese stellen sich viele Jugendliche nach ihrem Abitur, weiß Werner. "Ich war ein wenig überfordert, ihr bei diesen Fragen und Problemen weiterzuhelfen", meint sie rückblickend. Sie ist der Meinung, dass es manchmal auch einfach nur wichtig sei, dass man jemanden habe, der einem zuhört.



Missionar auf Zeit

Das Projekt Missionar auf Zeit, kurz Maz, ist ein kirchlicher und sozialer Freiwilligendienst, von den Siritanerinnen, den Marianhiller Missionaren und den Missionsschwestern vom Kostbaren Blut. Es ermöglicht jungen Menschen, für ein Jahr in einer religiösen Gemeinschaft in Afrika und Lateinamerika leben, beten und arbeiten zu können. Die Maz-Einsätze und die Vorbereitung kosten viel Geld. Außerdem können es sich manche Gemeinschaften nicht ohne Unterstützung leisten, jemanden ein Jahr lang aufzunehmen. Staatliche Förderung deckt einen Teil der Kosten, dennoch bleibt eine beträchtliche Summe offen. Diese Kosten können mithilfe eines Solidaritätskreises gedeckt werden, den die Missionare selbst aufbauen. Die Mitglieder dieses Solidaritätskreises unterstützen Maria Werner durch Emails, Briefe oder Gebete und helfen ihr, die Herausforderungen in der Fremde zu bewältigen. Durch die finanzielle Unterstützung kann außerdem die Vorbereitung und Begleitung gewährleistet werden. Wer finanziell helfen möchte, kann dies tun. Der Großvater von Maria Werner, Siegmund Glatz, unterhält nach wie vor das Spendenkonto des versorbenen Pater Edgar Weinmann.



Die Kontodaten lauten: Siegmund Glatz, Spendenkonto Mosambique, DE 07 6945 0065 0000 0778 77 bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Betreff: Little Flower School an street children in Ixopo. (kd)