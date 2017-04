Niedereschach Ein gelungenes Jahr für die Narrenzunft Niedereschach

Bei der Hauptversammlung wurde deutlich: Die Zusammenarbeit mit Deifelzunft ist erfolgreich und die Mitglieder waren im vergangenen Jahr bei zahlreichen Veranstaltungen aktiv. Außerdem wurde Knut Deckert mit dem Ehrenzunftorden ausgezeichnet

Wieder einmal sehr aktiv war die Narrenzunft Niedereschach mit Zunftmeisterin Tanja Bayer an der Spitze im vergangenen Jahr. Bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im "Eschachhof" gab es darum auch nur Positives zu vermelden.

So habe man wieder eine tolle Fastnacht zusammen erlebt. Die Zusammenarbeit mit den Lehr-Hexen und der Deifelzunft, mit denen man als Narrenbund vereint die Niedereschacher Fastnacht gestaltet, läuft bestens. Dies wurde auch vom Zunftmeister der Deifelzunft, Markus Hasler, der die Grüße des Narrenbundes übermittelte, so bestätigt. "Dieses Jahr mit dem Narrenbund war richtig toll. Wir haben an der Fastnacht ein tolles Bild abgegeben und sind mit der Zusammenarbeit auf dem richtigen Weg", so Hasler, der die Mitglieder der Zunft schon jetzt zum "Deifelobed 2018" in den Katharinensaal einlud.

Beifall und Zufriedenheit

Beifall gab es für Kassierer Ramon Martini, der für das abgelaufene Jahr mit positiven Zahlen und auf einen soliden Kassenstand aufwarten konnte. Rundherum zufrieden zeigte sich auch Zunftmeisterin Tanja Bayer. Sie dankte allen, die sich in irgendeiner Weise für die Zunft engagiert haben. Was im zurückliegenden Vereinsjahr alles gelaufen ist, wurde im ausführlichen, humorigen und präzisen Bericht von Zunftschreiber Adrian Bayer noch einmal in Erinnerung gerufen.

Das fing an bei der gemeinsamen Maiwanderung und reichte bis hin zu Helferfesten, Schlachtplattenessen, der Jahresabschlussfeier, einer gemeinsamen Übernachtung auf dem "Hintereck" in Gütenbach, der Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde sowie am Eschachfestival und am "Adventsdörfle" bis hin zur Gestaltung der Niedereschacher Dorffastnacht, der Teilnahme an Umzügen und Bällen befreundeter Zünfte und Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung.

Gemeinderätin Ilse Mehlhorn übermittelte die Grüße von Bürgermeister Martin Ragg und des gesamten Gemeinderates. Sie führte nicht nur die einstimmig erfolgte Entlastung herbei und leitete die Neuwahlen, sondern dankte der Zunft auch für die vielen Aktivitäten, die Durchführung der Dorf- und Kinderfastnacht und besonders auch für die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde.

Bei den Neuwahlen wurden die zweite Zunftmeisterin, Michaela Mädel, Schriftführer Adrian Bayer sowie die Narrenräte Gaby und Fritz Fuchs in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Bei den von Tanja Bayer durchgeführten Ehrungen wurden Jennifer Mattern und Adrian Bayer für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt und der im vergangenen Jahr zum Ehrenzunftmeister ernannte, frühere Zunftmeister Knut Deckert, erhielt höchst offiziell nun auch den Ehrenzunftmeisterorden der Narrenzunft Niedereschach.

Die Narrenzunft

Die Narrenzunft Niedereschach mit dem Eschach-Schnurri als Symbolfigur der Niedereschacher Fasnet wurde am 11. November 1975 gegründet. Die erste Maske wurde von Manfred Schlenker entworfen und von Alfons Heimburger gefertigt. Die farbliche Gestaltung von Maske und Häs stammt von Manfred Schlenker und Siegfried Hauser, und im Jahre 1976 lief der erste von der Zunft entworfene Eschach-Schnurri. Seit 1992 ist die Narrenzunft Niedereschach Vollmitglied der Schwarzwälder Narrenvereinigung.