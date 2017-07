Niedereschach Ein besonderer Kick für Drittklässler

Der Fußballtag an der Gemeinschaftsschule soll bei den Kindern das Gefühlfür Fairness stärken.

Niedereschach – Einen erlebnisreichen Fußballtag für die Drittklässler der Gemeinschaftsschule Niedereschach hatte jetzt die Fachlehrerin Juliane Fritschi in der Eschachhalle organisiert. Und dabei ging es bei weitem nicht nur um Fußball, denn der war eigentlich nur Mittel zum Zweck: Teamarbeit war nämlich gefragt – die Kinder mussten im Team agieren und dabei fair miteinander umgehen.

Dies brachten die beiden professionellen Trainer Günter Rommel und Stefan Minkwitz den Kindern mit viel Leidenschaft näher. Kein Wunder: Günter Rommel hat bis November 2009 die Frauenmannschaft des SC Freiburg in der 2. Fußball-Bundesliga trainiert und ist ausgebildeter Gymnasiallehrer für Sport, Geografie und Geschichte. Und Stefan Minkwitz war aktiver Spieler bei den Stuttgarter Kickers, fungierte bei den Schwaben als Co-Trainer und übernahm danach das Traineramt der A-Junioren, die in der U-19-Bundesliga spielten.

Und so wurde in der Eschachhalle gepasst, gedribbelt und den einen oder anderen Trick verrieten die Profis natürlich auch. Die Stimmung beim abschließenden Fußballturnier, bei dem jeder Schüler sein Können beweisen konnte, war schon fast so gut wie im Stadion.

Organisiert hatte den Fußballtag der Verein Child Emotion, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder aus allen Schichten und aus allen Ländern eine Basis für ein gemeinsames und verständnisvolles Miteinander zu geben. Und das Programm, das die Kinder an diesem Vormittag absolvierten, hatte es in sich mit speziellen Koordinationsübungen wie bei den Stars sowie mit Übungen für den alltäglichen Sportunterricht an den Schulen. Wichtig dabei war, was die beiden Trainer immer wieder betonten, die Balance zwischen Spaß und Disziplin.

Nach dem Training fand der Kinderfußballtag seinen Abschluss in Form eines kleinen Turniers. Und was für die Kinder natürlich besonders wichtig war: das Projekt wurde durch lokale Sponsoren und aus Finanzmitteln des Vereins finanziert. Daher bekam jeder Teilnehmer zum Abschluss einen wertvollen Leder-Profifußball geschenkt. Daneben nahmen die Kinder an diesem Tag auch ganz besondere Erfahrungen mit: sozial erwünschte Verhaltensweisen wie Fairness oder Respekt konnten sie im spielerischen Rahmen erproben, ihr Selbstbild entwickeln. Im Mittelpunkt standen zudem die Förderung von Kooperation, Empathie und Gemeinschaftsgefühl sowie das Ausleben von Emotionen oder auch Aggressionen in sozial verträglicher Weise.

Das steckt dahinter

Ziel des Vereins Child Emotion ist es, Kinder aus allen Schichten und aus allen Ländern eine Basis für ein gemeinsames und verständnisvolles Miteinander zu geben. Dabei sollen mit Hilfe des Sports Teamgeist und Verständnis für unterschiedliche Stärken und Schwächen gefördert, Konfliktlösungen gelernt und alle sozialen Grenzen und Vorurteile überwunden werden.

Dafür organisiert der Verein Kinderfußballtage in Kinderheimen, Feriendörfern, Schulen und Flüchtlingsunterkünften. Die kostenlosen Veranstaltungen ermöglichen es Kindern aus allen Schichten und Umfeldern, einander besser kennen und schätzen zu lernen. Durch das Fußballspiel sollen sich die Kinder emotionale und geistige Freiheit verschaffen. Gemeinsamer Spaß und Vertrauen in den Spielpartner beziehungsweise das Team stehen im Vordergrund. Ziel des Projekts ist es somit, Bewegungsräume für Kinder zu schaffen und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Das soll den jungen Menschen dabei helfen, einen positiven Selbstbezug zu entwickeln und biete somit auch die Chance einer Alternative zu Langeweile, Ziellosigkeit und Gewalt. (gdj)