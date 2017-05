Niedereschach Drei gestandene Feuerwehrmänner geehrt

Otto Eigeldinger seit 50 Jahren im Dienst bei der Feuerwehr Niedereschach. Reimund Ruf nach 40 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt

Niedereschach (gdj) Zu den freudigen Aufgaben im Verlauf der zurückliegenden Jahreshauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Niedereschach gehörte es für Kommandant Jürgen Seemann und dessen Stellvertreter Jürgen Stehle, einige überaus verdienstvolle und langjährige Feuerwehrmänner zu ehren. Allen voran Otto Eigeldinger der seit 50 Jahren Mitglied der Feuerwehr Fischbach ist.

Eigeldinger, der längst alle Feuerwehrehrungen erhalten hat, wurde mit einer Urkunde ausgezeichnet. Zum Ehrenmitglied ernannt und mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet wurde für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Reimund Ruf von der Löschgruppe Kappel. Gleichzeitig wurde er zum Brandmeister befördert. Ruf war der letzte Kommandant der früheren Feuerwehrabteilung Kappel, die seit einer nun erfolgten Umstrukturierung, als Löschgruppe zur Feuerwehr Fischbach gehört. Für 25 jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Michael Fleig, ebenfalls von der Löschgruppe Kappel, mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Jürgen Seemann ging bei jedem der drei Geehrten auf deren Werdegang in der Feuerwehr ein. Er hob dabei besonders die erfolgreich absolvierten vielen Lehrgänge, Weiter- und Fortbildungen, aber auch die vielen schönen Stunden hervor, die gemeinsam neben vielen Einsätzen und Proben erlebt wurden. Seemann und Stehle zeigten sich stolz, so gestandene Feuerwehrmänner in der Wehr zu haben.