Niedereschach Diskussion über neue Schankwirtschaft in Niedereschach

Der Gemeinderat stimmt der Nutzungsänderung mehrheitlich zu. Die bestehende Verordnung sei nicht mehr zeitgemäß

Bei vier Gegenstimmen aus den Reihen der CDU und drei Enthaltungen wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung dem Antrag auf Umnutzung eines Verkaufsraums in eine Schankwirtschaft in der Rottweiler Straße 3 die Zustimmung erteilt. Nach den Vorschriften des für den dortigen Bereich bestehenden Bebauungsplans seien Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes dort nicht zulässig, weshalb eine Befreiung durch den Gemeinderat erforderlich gewesen sei, wie Hauptamtsleiter Jürgen Lauer den Sachverhalt erläuterte.

Diese Einschränkung sei in einer im Jahr 2004 beschlossenen Satzung festgeschrieben worden, mit der der Bestand der bereits vorhandenen umliegenden Gastronomie erhalten werden sollte. Darüber hinaus sollte aber auch sichergestellt werden, dass im Bereich des angrenzenden "Betreuten Wohnens" und des Pflegeheims keine zusätzlichen Beeinträchtigungen geschaffen werden.

Als Wortführerin der Schankwirtschaftsgegner sprach sich CDU-Gemeinderätin Manuela Fauler gegen die Genehmigung vor allem auf der Grundlage besagter Verordnung aus dem Jahr 2004 aus, die der Gemeinderat im Hinblick auf mögliche zusätzliche Lärmbelästigungen für das Betreute Wohnen und den Eschachpark, der damals zu diesem Zeitpunkt entstand, erlassen habe. Deshalb seien die beiden bereits bestehenden Schankwirtschaften mit einbezogen wurden. Fauler betonte auch, dass die Verordnung nichts damit zu tun habe, dass man bestehende Gaststätten schützen oder bevorzugen wollte. Einzig und allein aus dem Grund, zusätzlichen Lärmbelästigung für das Betreute Wohnen zu vermeiden, sei die Satzung erlassen worden.

Anders sah dies jedoch Gemeinderat Rüdiger Krachenfels von den Freien Wählern. Bestehende Gaststätten durch Verordnung vor unliebsamer Konkurrenz schützen zu wollen, dem könne er absolut nicht zustimmen. "Der Passus, dass man keine neuen Gewerbeansiedlungen, zum Schutz der bereits bestehenden, will, ist in meinen Augen 18. Jahrhundert." Er wundere sich darüber, wie man so etwas überhaupt habe beschließen können. Daher stellte er den Antrag, diese Satzung zu ändern oder vollständig aufzuheben. Im Sinne von Gewerbefreiheit sei so etwas überhaupt nicht tragbar.

Auch Gemeinderat Michael Asal, ebenfalls von den Freien Wählern, fand es nicht mehr zeitgemäß, was im Jahr 2004 beschlossen wurde. Und was die Bestandserhaltung bereits existierender Schankwirtschaften betreffe, so sei der Postkarle wie auch das Navy-Pub inzwischen ohnehin geschlossen, argumentierte er. Auch vor dem Hintergrund, dass in Niedereschach alles versucht werde, im Ort Existenzgründern unter die Arme zu greifen, könne es nicht sein, dass hier eine neue Existenz verhindert wird.

Die bestehenden Schankwirtschaften zu schützen oder zu erhalten, darum ging es in weiteren Streitgesprächen. CDU-Gemeinderat Holger Tranzer versuchte letztendlich die Wogen mit dem Hinweis zu glätten, dass es bei der Verordnung wohl nicht darum gegangen sei, die beiden bestehenden Gaststätten einzuschränken, da diese schließlich schon da waren. Jedoch wollte man aus Lärmschutzgründen wohl keine weiteren Gaststätten zuzulassen, eine Interpretation, der auch Hauptamtsleiter Jürgen Lauer zustimmte.

Die abschließende Frage von Gemeinderat Jörg Freund (CDU), was denn eigentlich in dieser Schankwirtschaft geplant sei, konnte die Verwaltung zunächst nicht beantworten. Erst auf die Frage, ob es dort vorgegebene Öffnungszeiten gebe oder rund um die Uhr Betrieb herrschen werde, verwies Jürgen Lauer auf die Konzession, die mit dem Baurecht nichts zu tun habe. Darin sei auf jeden Fall vorgesehen, eine Schankwirtschaft zu betreiben, die für 30 Personen Platz bieten soll, erklärte er. Dazu kommen wöchentlich bis zu zwei Tanzveranstaltungen von 20 bis 24 Uhr, bei der jedoch keine Live-Musik spielen werde.