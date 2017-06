Niedereschach Die Seniorengruppe Fischbach feiert das 35-jährige Bestehen

Die Mitglieder beschänten sich mit einem Ausflug nach Ödenwaldstetten. Vom Bürgermeister gab es ein Geburtstagsständchen .

Mit einer großen Jubiläumsfahrt und einem abwechslungsreichen Programm feierte die von Inge Hezel geleitete Seniorengruppe Fischbach ihr 35-jähriges Bestehen. Im Reigen der in der Gesamtgemeinde seither neu gegründeten Seniorengruppen, waren die Fischbacher damals so etwas wie die "Pioniere", als sie die Seniorenarbeit in die eigene Hand nahmen und, sehr zur Freude der Gemeinde, selbst organisierten. Darauf wies Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser hin, der zusammen mit seiner Frau Margrit den ganzen Tag über mit dabei war und sich, seinen 70. Geburtstag vor Augen, zur Freude der Seniorengruppe bei der Gelegenheit auch gleich als künftiges Mitglied anmeldete.

Schon am frühen Morgen bei der Abfahrt gab es die erste große Überraschung, als Bürgermeister Martin Ragg die Senioren in der Fischbacher Ortsmitte am Bus erwartete und trompetend verabschiedete. Aus terminlichen Gründen könne der Schultes der Einladung der Senioren, am Ausflug teilzunehmen, nicht folgen. So sei die Idee entstanden, seine Wertschätzung für die Arbeit der Gruppe stattdessen mit einem "musikalischen Abschied" auszudrücken. In gekonnter Manier intonierte der Bürgermeister bekannte Musikklassiker, wie beispielsweise "Nimm mich mit Kapitän auf die Reise", "Heute geht's an Bord", "Auf der Reeperbahn" oder "Musident zum Städtele hinaus", bei denen die vor dem Bus versammelten Senioren auch sofort freudig mitsangen. Den bei der Abfahrt in der Ortsmitte zu verzeichnenden Regen, werteten der Bürgermeister, der Ortsvorsteher und die Senioren als "Freudentränen des Himmels", die sich im Verlauf des Tages dann auch in Sonnenschein verwandelten.

Nach dem "Abschiedsständchen" von Ragg ging die Fahrt nach Ödenwaldstetten zu einem Modehaus, wo man sich, nach einem Sektfrühstück, bei einer Modenschau die neuesten Bekleidungstrends zu Gemüte führen und auch kräftig einkaufen konnte. Nach dem Mittagessen ging die Fahrt weiter nach Trochtelfingen zum "Singenden Wirt" Egon Hölz, der mit Musik, Witz und Humor die Herzen der Senioren im Flug eroberte, die teilweise sogar kräftig das Tanzbein schwangen und kräftig mitsangen. Den abendlichen Ausklang feierten die Senioren dann im heimischen Landgasthof "Zum Mohren", wo man ebenfalls bestens bewirtet wurde und viel sang. Musikalisch umrahmt von Inge Hezel und Harald Walther wurden dort zudem die Geburtstagskinder des Monats geehrt.

Im Beisein des im "Mohren" dazu gestoßenen früheren Bürgermeisters Otto Sieber, der immer eng mit den Fischbacher Senioren verbunden war und noch immer ist, hielt Inge Hezel eine beeindruckende Rückschau auf die 35-jährige Geschichte der Fischbacher Senioriengruppe. Seit der Gründung im Jahr 1982 habe sich dabei die Zahl "Drei" für die Senioren als Glückzahl erwiesen. So habe man seit der Gründung erst drei Vorsitzende, den Gründer Adolf Müller von 1982 bis 1984, anschließend Karl Kammerer von 1984 bis 2003 und seither Inge Hezel benötigt, sei mit drei Kassiererinnen, Helene Ragg, Ruth Müller und Toni Sokolowski und mit Emil, Heinz und Dieter Petrolli mit bislang erst drei Busunternehmen ausgekommen. Und die Mundharmonikagruppe der Senioren, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern kann, bestehe aktuell noch aus drei Musikern.

In den drei Jahreszeiten Frühling, Sommer und Herbst unternehmen die Senioren jeden Monat einen Ausflug in die nähere Umgebung. In den Wintermonaten bleibe man Zuhause und treffe sich zur Weihnachtsfeier, dem Jahresrückblick und für eine Fastnachtsveranstaltung. In diesem Zusammenhang dankte Hezel der Narrenzunft Fischbach, die bei der Fastnachtsveranstaltung stets mit einer Abordnung vertreten ist. Auch dankte sie dem Nikolaus und Knecht Ruprecht und Berthold Stern, die seit 35 Jahren die Weihnachtsfeier der Senioren mitgestalten.

Stolz zeigte sich Hezel darauf, dass die Fischbacher Seniorengruppe seit ihrem Bestehen auf ehrenamtlicher Basis tätig und auf keinerlei Unterstützung der Gemeinde angewiesen ist. Mit einer Ausnahme, so Hezel schmunzelnd: "Ab und zu bläst uns der Herr Bürgermeister Martin Ragg mit seiner Trompete den Marsch."

Dankbar zeigte sich Inge Hezel auch gegenüber dem stellvertretenden Ortsvorsteher Dieter Petrolli, der nach der Abendeinkehr die Senioren kostenlos und sicher nach Hause brachte.

Die Vorsitzende

Seit 14 Jahren leitet Inge Hezel nun schon die Seniorengruppe. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann Manfred, der im Hintergrund vieles organisiert und immer gute und neue Ideen hat. (aba)