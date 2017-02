Niedereschach Der ganze Taubenmarkt freut sich übers Kreuz

Traditionshaus hat bald wieder geöffnet und ist damit erste Anlaufstelle für die sonntäglichen Markt-Beschicker und Besucher

Niedereschach (aba) Endlich ist es soweit: Am Samstag, 18. Februar, öffnet um 15 Uhr das traditionsreiche Sinkinger Gasthaus Zum Kreuz unter der neuen Leitung wieder. Dies freut nicht nur viele Fischbacher, sondern vor allem auch die Besucher und die Anbieter des Sinkinger Taubenmarktes. Zur sonntäglichen Taubenmarktzeit ist das Gasthaus seit Jahrzehnten die Anlaufstelle Nummer eins für Besucher und Anbieter. Seit der Schließung des Gasthauses vor einigen Monaten hat etwas gefehlt und dies, obwohl der Angelverein Teufental mit einem Verkaufsstand in die Bresche gesprungen ist, um die Zeit, in der im Kreuz auch kräftig renoviert wurde, zu überbrücken.

Neuer Pächter ist Winfried Kammerer. Unterstützt wird er von seiner Frau Renate, deren Eltern früher ebenfalls eine Gastwirtschaft betrieben haben. Künftig wird es einige Änderungen geben. Zum einen wurden die bisherigen Öffnungszeiten ausgedehnt und zum anderen wird das Kreuz ab sofort ein reines Nichtraucherlokal sein. Für die Raucher besteht im Bereich der Sonnen-Terrasse die Möglichkeit, ihr Nikotin-Bedürfnis zu stillen. Dort will das Verpächter-Ehepaar, die Familie Anika Schon und Florian Munz-Schon, in Kürze noch ein wetterfestes Raucherhäusle einrichten. Ohnehin hat die Familie Munz-Schon in den vergangenen Monaten kräftig investiert. So wurde eine Mauer versetzt, damit ein neues Damen-WC eingebaut werden konnte, der bestehende Treppenaufgang wurde vollständig geschlossen und die Möblierung im Gastraum mit neuen Polsterbelägen versehen.

„Uns war und ist es wichtig, dass die über 100-jährige Tradition des Gasthauses weiter geführt wird“, betonen Florian Munz-Schon und Anika Schon. Dass das Kreuz nicht nur wegen des Taubenmarktes, der früher in den Räumen der Gaststätte abgehalten wurde, eine lange Tradition hat, zeigt ein „Fremdenbuch“ aus dem Jahren 1931 bis 1963, das Munz-Schon auf dem Speicher gefunden hat. Daraus geht hervor, dass hier seinerzeit ein Beherbergungsbetrieb integriert war. In dem Fremdenbuch sind über Jahre hinweg fein säuberlich alle Übernachtungsgäste nicht nur namentlich, sondern mit Wohnort, Geburtsort, Beruf und genauer Aufenthaltszeit im Kreuz aufgeführt. Bei der Durchsicht des Buches kann man nur staunen, von woher überall die Übernachtungsgäste gekommen sind. Selbst aus den USA waren Gäste darunter.

Die Familie Munz-Schon ist froh, mit Winfried und Renate Kammerer ein neues Pächterpaar gefunden zu haben. Sie hatten zunächst nicht im entferntesten daran gedacht, das Gasthaus zu übernehmen, sondern ware aus den Reihen der Fischbacher Bürger und des Taubenmarktvereins darauf angesprochen worden, ob sie das Haus nicht übernehmen wollen. Und auch Florian Munz-Schon und dessen Mutter Christa Munz wurden immer wieder angesprochen, wann und ob das Kreuz wieder öffnet.

Geboten werden im Kreuz eine gut bürgerliche Vesperkarte, kleine warme Gerichte, an Samstag und Sonntagen zusätzlich Kaffee und Kuchen, im Sommer auch Eis, sporadisch wird nach entsprechender Ankündigung an bestimmten Sonntagen ein Mittagstisch geboten, auch Vereins- und Familienfeiern können dort abgehalten werden. Geöffnet ist die Wirtschaft von Mittwoch bis Freitag 16 – 23 Uhr, samstags von 14 – 23 Uhr und sonntags von 7 – 22 Uhr. Neu ist auch die Telefonnummer. Sie lautet: 07725/9145777.